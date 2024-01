Životní dráha Terezy Maškové, vítězky SuperStar, nebyla vždy růžová, ačkoliv si ji mnozí pamatují právě díky jejímu výraznému hlasu a narůžovo obarveným vlasům. Za charismatickou zpěvačkou, kterou jste nedávno mohli vidět i ve StarDance, stojí příběh plný zkoušek a boje s vlastními démony.

Už od dětství se Tereza musela vyrovnávat se ztrátou otce, který zemřel při autonehodě, když jí bylo pouhých čtyři a půl roku. Tato tragédie zasáhla celou rodinu, a zvláště malou Terezu s její sestrou. „Viděla jsem svou mámu a bylo to, jako by se zastavil svět. Neřekla nic, začala plakat, podívala se na mě a na mou sestru a plakat přestala,“ vzpomíná na ten okamžik Tereza.

Hudba coby styl komunikace

Jelikož Tereza po otci zdědila pěvecké geny, rozhodla se vyjádřit svůj smutek skrze hudbu. Po letech vytěsňování emocí se jí podařilo vložit bolest do zpěvu, což ji ulevilo. Podporou jí byly matka a mladší sestra Veronika. Možná i odtud se bere Terezin neskutečně krásný zastřený hlas, díky němuž se ji povedlo skvěle přezpívat i kultovní píseň Věry Špinarové Jednou se vrátím. Podívejte se, jak to Tereza v soutěži zvládla:

Zdroj: Youtube

Život se s ní ani dál nemazlil – ve spárech bulimie

S příchodem kariéry a pódiového světa však přišly i těžkosti. Tereza se ocitla ve spirále šikanování kvůli své postavě a vzhledu. „Neustále jsem poslouchala, jak zpěvačka musí vypadat tak a tak, musí být hezká. Tam odstartovalo to, že se u mě objevila bulimie,“ svěřila se o boji s poruchou příjmu potravy.

„Milovala jsem ten pocit hladu, jak mi kručelo v břiše, a říkala si, že bude vše dobré a budu šťastná, ale nebyla jsem. Trvalo to tři roky, táhlo se to se mnou. Přestala jsem s tím, a pak zase začala a pořád to trvá,“ popsala Tereza svůj vnitřní boj. Nakonec se však s bulimií vyrovnala za podpory blízkých a profesionální pomoci.

Ačkoliv se Tereza snaží žít plnohodnotný život, v boji s bulimií se nepřestává potýkat. „Bulimie byl pro mě kdysi nejrychlejší a nejjednodušší způsob, jak dosáhnout toho, abych zhubla,“ přiznává. Zatímco momentálně je venku z nejhorší fáze nemoci, ví, že úplně vyhráno nebude asi nikdy. „Je to věc, která nezmizí. Ten, kdo dokáže, že ho to přejde, tomu opravdu gratuluji, protože je to velice těžké,“ říká a zdůrazňuje důležitost přiznání si problému a hledání pomoci.

Dnes žije Tereza zdravým životním stylem, pravidelně sportuje a soustředí se na kariéru. Aktuálně se objevuje v muzikálu Bodyguard, kde alternuje hlavní roli. Navíc je zasnoubená se svým přítelem, slovenským producentem Oliverem Žilákem.

Z očí veřejnosti rozhodně nemizí

Nejenže je Tereza charismatickou zpěvačkou, ale také nedávno překvapila fanoušky během koncertu Růžová Lucerna v pražské Lucerně. Překvapila diváky v různých kostýmech, a dokonce v jedněch šatech připomínala nevěstu, jíž se již příští rok skutečně stane. Fanoušci tak mají představu, jak bude vypadat na své svatbě, kterou plánuje na červen příštího roku.

close info Radek Vebr / MAFRA / Profimedia zoom_in Tereza Mašková na koncertě Růžová Lucerna

O Tereze Maškové se v poslední době také hovoří jako o nové Hance Zagorové, a to díky jejímu dojemnému vystoupení, právě v pražské Lucerně. Po tomto konkrétním koncertu se Tereza emocionálně podělila s fanoušky: „Momentálně jsem beze slov. Cítím vděčnost, lásku. Děkuji vám za neuvěřitelný zážitek.“

Tereza Mašková zůstává nejen výraznou hudební osobností, ale i silnou ženou, která se nebojí otevřeně mluvit o svých životních zkouškách a inspiruje svým příběhem mnohé. To dokázala i v jednom z dílů pořadu 13. komnata.

close info Profimedia zoom_in Tereza Mašková na hudebních cenách Český slavík 24. 11. 2023

O Tereze ještě jistě mnohé uslyšíme, stejně jako nám bude v uších znít její specifický hlas.

