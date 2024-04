Českou krásku, která letos v srpnu oslaví již 53. narozeniny, zná bezesporu celý svět. V šoubyznysu je ikonou módního průmyslu a prototypem přirozeného stárnutí a nadčasové elegance.

Slavná kráska

Topmodelka světového formátu se narodila 31. srpna 1971 v Pardubicích. Ačkoli byla chytrá a po ukončení gymnázia ji přijali na pražskou právnickou fakultu, v roce 1989 se zúčastnila konkurzu francouzské modelingové agentury Madison.

Krátce na to ji agentura vyslala do Paříže a ona tak započala svou profesionální a velmi úspěšnou kariéru. Do Paříže odjela se svou kamarádkou a kolegyní, další českou topmodelkou Evou Herzigovou.

Zprvu však brala modeling jen jako příležitost získat nové zkušenosti a procestovat svět. Ten jí však brzy sám padl k nohám.

Modelka se doslova přes noc stala ikonou módního průmyslu, kterou si na svá mola žádali nejlepší světoví návrháři. Na množství pracovních nabídek si rozhodně nemohla stěžovat.

Pracovala po boku renomovaných fotografů, jako jsou Patrik Demachelier, Mario Testino a Peter Lindbergh. Objevila se na titulních stranách nejlepších a nejprestižnějších módních časopisů jako jsou Vogue, Elle, Marie Claire či Glamour.

Ze studentky topmpdelkou

Její kariéra stoupala každým dnem raketovou rychlostí. Svět módy si tato žena podmanila neotřelou krásou a elegancí.

Modelka v dobách své největší slávy:

Zdroj: Youtube

V 90. letech si upevnila status jedné z nejvytíženějších modelek módního průmyslu. Zařadila se tak mezi ty nejlepší, kterými v té době byly modelky jako Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford či Heidi Klum.

V roce 2000 si modelka po krátké známosti vzala svého přítele, dánského tenistu, Frederika Fetterleina, se kterým má syna Tobiase Joshuu Maxe Fetterleina.

Manželství modelce ale nevydrželo. Na lásku však nezanevřela a své štěstí našla nedlouho po rozvodu v náruči tureckého podnikatele Buraka Oymena. S ním má modelka další dva potomky.

V v červnu 2009 se jim narodila dcera Mína a o dva roky později přivítal pár na svět syna Aidena. Dnes je modeling pro tuto ženu spíše nostalgií. Naplno se věnuje své nadaci podporující děti v dětských domovech.

V srpnu tohoto roku oslaví slavná kráska své 53. narozeniny. Stárnutí jí ale na kráse neubírá. Tušíte, o koho jde? Řeč byla o topmodelce světového formátu Tereze Maxové.

Zdroje: nadaceterezymaxove.cz, www.super.cz, www.extra.cz