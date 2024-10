Externí autor 25. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Krásných žen máme v Česku opravdu hodně, hodně z nich se vydá i na kariéru modelky. Nicméně těch, kterým se podaří prorazit i v zahraničí, už dnes tolik není. Éra Němcových, Herzigových, Šeredových a Pořízkových je ale dávno pryč. Nutno ovšem podotknout, že tyto dámy vypadají i nyní naprosto skvěle.

Mezi tyto krásky se nesporně řadí i Tereza Maxová. Pokud se o někom dá říci, že zraje jako víno, a není to muž, je to právě tato půvabná, dnes již třiapadesátiletá maminka tří dětí.

Tereza Maxová již před několika lety sfoukla na dortu padesát svíček, ale její věk byste na ni jen stěží tipovali. Osobně se o tom mohla přesvědčit i redaktorka webu iDNES, kam Maxová přišla na rozhovor a zavzpomínala na doby již dávno minulé. Tedy na začátky své kariéry.

„Devadesátá léta jsou nenávratně pryč, svět módy se změnil. Hodně jsme cestovaly, byly jsem malá skupina holek, znaly jsme se i s vizážisty a tehdy nás ještě přeměřovali, hrálo se na míry 90–60–90,“ popsala dobu, kterou sama označila jako Zlatou éru.

Modelkou dnes už může být každá

V pořadu Rozstřel pak nadále zmínila, že dnešní doba se velmi změnila. Modelkou dnes může být v podstatě už každý, a nemusí to být ani celebrita, jako zpěvačka nebo herečka. Modelkou se může stát i bloggerka nebo influencerka. Navíc se rozmohl trend retuší, i když přirozenost je jí stále čestnou soupeřkou.

„Baví mě fotit, cestovat. Móda není jen o oblečení a kráse, ale i o kreativitě – a to mě na tom bavilo vždy nejvíc,“ pokračuje Tereza Maxová, která má stále dost elánu i po padesátce. Nejen, že je totiž trojnásobnou maminkou, ale již přes sedmadvacet let „šéfuje” nadaci, která nese její jméno.

Nadace Terezy Maxové se snaží předejít odebírání dětí z rodin, podporovat náhradní rodičovství a dětem, které vyrůstají v náhradních domovech, zajistit adekvátní vzdělání, posléze uplatnění a také harmonický rozvoj.

S přibývajícím věkem je krásnější a krásnější

To vše by jistě za takovou dobu mnohému z nás přidělalo vrásky, u Terezy Maxové to ovšem neplatí. S přibývajícím věkem je snad krásnější a krásnější. Když porovnáte fotografie z jejích začátku s těmi, když už měla kariéru pěkně rozběhnutou, ale i dnes, musíte uznat, že tato žena to skutečně vyhrála na celé čáře.

Maxová navíc zvolila cestu přirozeného stárnutí, bez nějakých „vylepšováků” pomocí plastické chirurgie, a je vidět, že jí to náramně prospívá. Na co dbá, je ale dostatek pohybu a kvalitní jídelníček. Hodně také odpočívá a snaží se vyhýbat stresu.

Maminka, po které zdědila nejen krásu, jí dala ještě cennou radu do života, a to zcela jednoduchou. Pro krásnou pleť bez vrásek se stačí pořádně odličovat a dostatečně pleť hydratovat.

Je vidět, že Tereza Maxová ví, jak se o svou fyzickou schránku postarat, dbá ale i na tu psychickou. Když se zadaří a ráno má trochu času pro sebe, začíná cvičením, poté si zajde do sauny, dá si studenou sprchu a celý proces zakončí meditací.

Recept na krásu i po padesátce očividně není tak těžký, tudíž pokud chcete být krásní jako Tereza Maxová, víte, jak na to.

Na fotografie, kde je Maxová na počátku kariéry a největší období slávy ji ještě čeká, se můžete podívat v naší galerii.

