Pro dvojnásobnou maminku Terezu Pergnerovou byla a je rodina vždy na prvním místě. Protože sama kdysi měla problémy s návykovými látkami, není divu, že své dvě děti střeží o to více. Moc dobře ví, jaký svět skýtá nebezpečí. Jaká je jako matka a co šokujícího o ní řekla její vlastní dcera?

Oblíbená moderátorka si nedávno prošla velkou životní změnou. Její dvě děti totiž opustily maminku a Pergnerová tak s partnerem do jisté míry doslova osiřeli. Starší syn Samuel, kterého má Tereza s někdejším partnerem Františkem Vomáčkou, se vydal na zkušenou do ciziny.

„Odjel do ciziny pracovat. Vystudoval kuchařinu, pak si dělal dva roky nástavbu v oboru podnikání, tak teď poprvé odjel do profesionálního provozu,“ prozradila Tereza Pergnerová pro web Prima Ženy a dodává, že onou zemí zaslíbenou má být Švýcarsko, kde pracuje ve velkém hotelu.

Syn odjel do zahraničí, dcera do Prahy na internát

Pro každou matku je těžké, když její dítko vylétne z hnízda, nicméně Pergnerová tvrdí, že stesk rozhodně nepociťuje. Uvědomuje si, že je to pro Samuela důležité a že její synek v zahraničí získá důležité životní zkušenosti.

„Mám to jinak, protože jsme se Samem absolutně napojeni. On je moje zrcadlo, já jsem jeho zrcadlo, a když vím, že to bylo jeho rozhodnutí, těší mě, že se odhodlal. Když s ním mluvím, vidím, že jeho úsměv je uvolněný, že je rád, že to chtěl. Takže má, co chtěl. A já mu moc držím palce,“ dodává.

Donedávna mohla ale přeci jenom hledat útěchu u svého druhého potomka, dcerky Nathálie. Nicméně i ona už dnes s maminkou nebydlí, kvůli studiu se přesunula na internát.

„Ona se do Prahy hrozně těšila, protože si nepamatuje, jak jsme v Praze bydleli, protože byla malinká. Do Prahy ji to táhlo, přijali ji na školu, takže jasná volba internát,“ uvedla Pergnerová v rozhovoru pro Extra.cz.

Těžké období puberty

Nathálie je zrovna v období těžkého dospívání, a tak se nabízí otázka, jak celou tuto životní etapu, kterou bychom každý později nejradši ze svých životů vymazali, zvládá u své dcery Tereza.

„Já mám ohromnej nadhled, myslím si, že to je moje životní výhra, protože Nathálka, když míří, tak míří přesně,“ prozradila, jak se s pubertou své dcery vyrovnává.

„Já jsem opravdu ta přísnější, ta důsledná, to trvá. Byť třeba teď v pubertě to u Natálky nemá moc velký význam, příliš si z toho nedělá, ale já stále zůstávám v té figuře. A můj muž je takový laskavý, dá se opít rohlíkem, dá se ukecat. No samozřejmě, vždyť je to jeho holčička. A ta na něj zná všechny nástroje a všechny zbraně,“ popsala moderátorka, jak to chodí u nich doma, když je Nathálie přítomna a netráví zrovna čas v Praze na internátu.

Zezadu vypadáš jako nějaká šestnáctka

Nicméně i přese všechny pubertální výlevy dokáže svou maminku Nathálie pozitivně překvapit, a to v tu nejméně očekávanou dobu.

„Dcerka mi dnes řekla: ,Takhle zezadu vypadáš jak nějaká šestnáctka.' Snad se tedy nikdo nebude zlobit, když od dnešního dne budu nastavovat zejména záda,“ zavtipkovala na svém Instagramu po netradičním komplimentu od své milované dcerky.

