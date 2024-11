Externí autor 11. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Moderátorka Tereza Pergnerová si prošla v životě řadou těžkostí. Za to, že se nevzdala a svým démonům se dokázala postavit, byla také osudem odměněna. Dnes se jí skvěle daří a kromě toho vypadá lépe, než kdy předtím.

Tereza Pergnerová směřovala do světa showbyznysu vlastně už od malička. Nejprve hrála v Dismanově rozhlasovém dětském souboru, později studovala hudební konzervatoř. Tu ale nakonec nedokončila.

Místo učení totiž začala pracovat jako moderátorka. nejprve na rádiu Golem, později šlo o hitparádu MC1 na České televizi.

Největší slávy ale dosáhla v legendárním hudebním pořadu Eso na stanici Nova, kde vstoupila do dějin televizní zábavy s legendárním pozdravem „čágo belo, šílenci”. To bylo v 90. letech.

Je oblíbenou moderátorkou reality show

V roce 2005 moderovala populární reality show VyVolení, dále pak další reality show Farma a velký úspěch měla později také její vlastní show s charitativním podtextem Mise nový domov.

V té předělávala s týmem specialistů obydlí účastníků podle jejich přání a potřeb. Jednalo se prakticky vždy o rodiny, které si nákladnou rekonstrukci nemohly dovolit a většinou se potýkaly s velmi těžkým osudem.

Letos na podzim si Tereza Pergnerová připsala na konto další reality show, a to seznamovací pořad Honeymoon – líbánky k nepřežití.

Na svůj věk vůbec nevypadá

V tom spolu předem vybrané páry tráví čas na pustém ostrově a zjišťují, zda spolu budou chtít budovat vztah také poté, co se opět vrátí do civilizace.

Na první pohled upoutá fakt, že přestože je Tereze Pergnerové již padesát let, vypadá stále lépe a lépe. Jak navíc sama přiznává, zvyšující se věk ji prý vůbec netrápí.

„Žijeme ve světě, kdy se stalo normální bojovat s věkem. A já se pohybuju v showbyznysu, kde je ten tlak zvlášť silný. Jsme neustále manipulováni a zneklidňováni. Běžně slyšíme: Hele, tady ta vráska by se dala odstranit... Když tomu tlaku podlehnete, je to začátek konce. Ani nevíte jak a najednou jste v pasti. A já se rozhodla, že v pasti už nikdy žít nebudu,” popsala v rozhovoru pro iDNES.cz.

Stárnout se nebojí

„Jasně, že nevypadám jako dřív. A bude to čím dál horší. Zároveň vím, že při mé práci musím vypadat tak, aby se na mě dalo dívat. Takže jde o to, udržet si nějakou kondici, ale nenechat se znervóznit,” dodala.

Je jí pochopitelně jasné, že stárnutí se nedá zastavit a jednoduše se týká každého z nás. Ani to ji ale příliš neděsí, sama se sebou je srovnaná.

„Ze stáří nemám strach. Když mluvím s nemocnými, hodně starými lidmi, kteří mají vážné potíže, necítím tíhu. Nevyvolává to ve mně depresi. Můžu jedině doufat, že budu co nejdéle zdravá, soběstačná, že mi to bude dlouho myslet jako mojí babičce,” přiznala Tereza Pergnerová.

Zdroje: Prozeny.cz , iDNES.cz , ČSFD.cz