Tereza Srbová (41) má širokou paletu zájmů kromě herectví: studovala antropologii, dělala modeling, napsala text ke komiksu. Nahlédněte do zákulisí života pozoruhodné herecké osobnosti.

Dítě ze sídliště

Tereza se narodila v roce 1983 a vyrůstala na Žižkovském sídlišti, když bylo ještě nové. Hrála si s dětmi ze sousedství a pouštěla se zkoumat zarostlý park Parukářka.

„To prostředí betonu a uniformity v nás rozvíjelo představivost a vynalézavost,“ říká o svých zážitcích z dětství. Dodnes považuje Prahu za krásné město, které hrdě snese srovnání s jinými světovými metropolemi.

Po základní škole nastoupila na gymnázium. Původně zvažovala studium medicíny a připravovala se na něj, ostatně její otec a bratr jsou lékaři. Ale v posledním ročníku změnila názor a rozhodla se pro jiné směřování.

„Ne, že by mě medicína nezajímala, jako obor mě fascinuje pořád,“ vysvětluje s úsměvem náhlou změnu. „Jenže nezapadala do mých představ o budoucnosti.“

Vrhla se tedy na studium antropologie, které se také zabývá člověkem, jen z jiné stránky a v jiných aspektech.

Jako talentovaná modelka

V devadesátých letech ji na ulici několikrát oslovili různí skauti modelingových agentur, ale ona je ignorovala. Účastnila se až castingu firmy Schwarzkopf, kam ji vzal rodinný známý.

„Dorazila jsem bez portfolia, v džínách a mikině,“ vzpomíná. Nepředpokládala, že by se mohla rovnat krásným, profesionálně upraveným modelkám a jejich perfektním fotkám. Nicméně dojem se jí podařilo udělat, práci dostala. A co bylo nejdříve jen zajímavá zkušenost a přivýdělek, se změnilo ve vášeň a práci.

Především dostala možnost podívat se do světa – poprvé v roce 1998 – a tu nemínila promeškat. Cestovala mimo jiné do Milána a do Paříže, byla modelkou pro Oriflame, Jaguar, Panasonic, Evian, Dior a další velké světové značky. Nicméně modeling ji po čase přestal naplňovat, když vyhasl pocit dobrodružství a objevování nového.

Jako herečka

Posléze se přestěhovala do Londýna, kde dokončoval studium její budoucí manžel Tobias Queisser. Konečně měla čas se věnovat svým hlubším zálibám a začala chodit do herecké školy. I tentokrát měla štěstí na vstup do nové branže a dobře se zapsala. Tím začala její cesta do Hollywoodu, kde v současnosti i bydlí.

Čeští diváci mohli Terezu vidět především v komediálním filmu Případ mrtvého nebožtíka (2020), který paroduje obecně rozšířená klišé kriminálních filmů a seriálů. Zahrála si tam roli tajemné krásky Helgy.

Ovšem kromě toho je Tereza v Čechách fenoménem téměř neznámým. Přitom v zahraničí patří mezi pravidelně obsazované herečky. Jejím debutem byl Cronenbergův gangsterský thriller Východní přísliby (2007), který úspěšně nastartoval její kariéru.

V roce 2008 se objevila jako princezna Locika ve fantasy filmu Inkoustové srdce (Inkheart), v roce 2010 v hororu Siren. Rovněž si zahrála v sérii Protiúder (Strike Back) v letech 2013 a 2015. Ztvárnila roli Soni ve filmu Příběh špiónky (Red Joan) z roku 2018 a v roce 2022 se dostala do třetí série akčního seriálu Jack Ryan. Jejím letošním filmem je Sweet Brother (Sladký bratříčku), což je neopunkový psychedelický horor. A to rozhodně nebyly její jediné projekty.

Jako autorka komiksu

Terezu výrazně fascinuje historická osobnost Sidonie Nádherné, české šlechtičny, která žila na přelomu 19. a 20. století, byla mecenáškou umění, múzou a organizátorkou společenských událostí.

„Se mnou rezonoval Sidoniin individualismus, který nebyl sebestředný,“ říká o svém vztahu k pozoruhodné postavě českých dějin.

Tereza o ní napsala text pro komiks Sidonie, který nakreslila Petra Josefína Stibitzová, a v roce 2021 vydalo nakladatelství Labyrint.

Tereza Srbová je zkrátka žena mnoha talentů a mnoha tváří.

