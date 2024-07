Laskavé, moudré, lidské, takové byly filmové stařenky, které ztvárnila Terezie Brzková. V životě prý ale byla nesnášenlivá. Její herecká dráha byla dlouhá a pestrá, a ne úplně „tradiční“. Bezmála šest desítek let odpočívá na Vyšehradském hřbitově, přesto ji znají z pohádek i mladší generace.

Herečkou od kolébky

Terezie se narodila v Kolíně dne 11. ledna 1875 do rozvětvené herecké rodiny. Její otec Vilém Jelínek vedl kočovnou divadelní společnost, maminka jako dcera divadelního principála také znala jeviště od malička. Hereččina sestra – dvojče – po narození zemřela, ale Terezie měla dalších pět sourozenců, z nichž se čtyři sestry staly známými herečkami.

Dětství prožila na štacích rodičů a hereckou průpravu získávala a svůj vrozený talent tak rozvíjela na prknech od útlého dětství. V devatenácti letech se provdala za herce Josefa Brzka. Spolu hráli nejdříve ve venkovských divadlech s kočovnými společnostmi. Než spolu zakotvili v Městském divadle v Plzni, jednu sezonu (1906/1907) hráli ve Východočeském divadle v Pardubicích. Plzeňské divadlo se však v předválečných letech potýkalo s finančními problémy, herci nedostávali plat, manželé tak zvedli kotvy a šli dál.

Velkou herečkou

Terezie, nyní už Brzková jako herečka s již vybroušeným talentem, která dokázala zahrát vznešené aristokratky stejně jako ženy z lidu, získala v roce 1914 angažmá v Národním divadle v Praze. Ve čtyřiceti dvou letech ovdověla, stále temperamentní a šarmantní dáma si ale do roka našla svou druhou lásku v náručí ředitele kočovné společnosti Václava Zejferta. Opustila Zlatou kapličku a vydala se s ním znovu na štace.

Zejfert pro ni sestavil nádherný repertoár, ve kterém ztvárnila krásné a hluboké role klasických dramat. S postupujícím věkem ji začal kočovný způsob života zmáhat a vrátila se do divadla v Plzni (1927-1939). Když v roce 1938 znovu ovdověla, odešla do hereckého důchodu a chtěla dožít svůj život v ústraní.

Psáno ve hvězdách

Nemusíme věřit v osud, ale snad jí chtěl jako vynikající herečce dopřát ještě filmovou zkušenost. Psal se rok 1939, když režisér Otakar Vávra připravoval psychologický snímek Kouzelný dům, v němž měly ne hlavní, ale podstatnou roli tři staré tetičky. Dvě herečky si našel v „národním“ (Leopolda Dostalová, Růžena Nasková), třetí marně sháněl. Herec Eduard Kohout mu doporučil Terezii Brzkovou, kterou znal z Plzně. Tehdy už čtyřiašedesátiletá Terezie Brzková režiséra nadchla, do role ji obsadil a ukázalo se, že byla vynikající volbou. Svou první filmovou rolí Anny naprosto oslnila.

Tak začala svou třetí hereckou kapitolu. Následující rok jí režisér František Čáp svěřil roli milující, starostlivé a moudré babičky v prvním filmovém zpracování Babičky Boženy Němcové (1940), která i po dlouhých letech diváky dojímá. Původně ji měla hrát herečka Nasková, ta se role vzdala ve prospěch Brzkové, které si jako herecké kolegyně vážila.

Následujících dvacet let dostávala Brzková další a další role zralých laskavých žen, chůviček a hodných babiček. V Počestných paničkách pardubických (1944)) znamenitě ztvárnila také opačnou roli, a to chamtivou hraběnku. Z menších rolí, ve kterých je známá mladší generaci, je to mlynářka v Pyšné princezně či babka kořenářka v Byl jednou jeden král. Sbohem stříbrnému plátnu dala jako babička s otýpkou dříví v Princezně se zlatou hvězdou. V roce 1961 s ní a o ní natočil Martin Frič dokument Zasloužilá umělkyně Terezie Brzková.

Nesnášenlivá baba

„Ty jsi ale hezká babička. Já už jsem tě někde viděl…,“ říká jí Vlasta Burian coby Atakdále, rádce krále Já I. v podání Jana Wericha ve výše zmíněné pohádce o soli nad zlato. Zvláště tyto dva herce údajně neměla mít v lásce a nesnášet je, mimo plac se s nimi hádat a neustále jim něco vyčítat. Pokud je to pravda, pak si všichni tři zaslouží nějakého „superoskara“ za skutečně vynikající herectví, protože o nějaké nevraživosti mezi nimi není ani náznak a divák o ní nemá nejmenší tušení.

Na kratičkou scénku se můžete podívat na následujícím videu:

Zdroj: Youtube

Prý si ale nesedla ani s dalšími kolegy, byla velmi náladová a protivná, což působilo problémy při natáčení. Jistá nejmenovaná pracovnice z Barrandova tvrdila, že dokonce nesnášela děti a mimo plac jim sprostě nadávala, že ji otravují.

Proslýchalo se, že byla kovaná komunistka a spolupracovala se Státní bezpečností. Údajně udávala své blízké i kolegy pro maličkosti, jak uvedli „anonymní“ lidé z jejího okolí. Hodně takových spekulací se ale objevilo až po její smrti. Možná skutečně věřila v ideu novému režimu, možná skutečně někdy něco řekla a způsobila tím kolegům problémy, možná byla opravdu protivná a tím si znepřátelila mnoho lidí, což později vedlo k pomluvám. Nikdy jí žádná spolupráce nebyla prokázaná, nikdy se nenašly žádné důkazy, vlastně se ani neví, zda byla členkou strany.

Naše krásná stařenka

Terezie Brzková možná měla složitou povahu a nejspíš nebyla ve svém pokročilém věku příjemná a milá stařenka, jak ji známe z plátna, ale protivná a hádavá bába a měla své chyby. Mohla skutečně dětské herce v pauzách během natáčení okřikovala, ale třeba proto, že si ve svém věku potřebovala oddychnout a všetečné děti ji obtěžovaly, ne proto, že by děti nesnášela, jak se o ní povídalo.

Jak se říká: Na každém šprochu pravdy trochu, bezesporu ale byla vynikající a talentovaná herečka, která pro filmové diváky zůstává přívětivá stařenka s milou tváří. V roce 1955 jí byl propůjčen čestný titul zasloužilá umělkyně. Zemřela ve věku devadesáti jedna let dne 19. listopadu 1966. Pohřbená je na Vyšehradském hřbitově.

Zdroje: www.tvguru.cz, zeny.iprima.cz, medium.seznam.cz