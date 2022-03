Jak fungují termobarické a kazetové bomby: Ohnivá koule vysaje všechen kyslík

Co je termobarická bomba

Foto: Shutterstock.com

Koncem února obletěly svět znepokojivé zprávy, že Rusko na Ukrajině použije zakázané kazetové a vakuové bomby. Krátce na to ukrajinské skupiny na ochranu lidských práv a ukrajinské velvyslanectví ve Spojených státech uvedly, že se obavy již naplnily…

Válečný zločin

První březnový den zpravodajská agentura Reuters uvedla, že Světové hnutí Amnesty International, které se zabývá porušováním lidských práv, a mezinárodní organizace stejného zaměření Human Rights Watch obvinily Rusko z útoku na školku, kde se skrývali civilisté, a že byla použita zakázaná kazetová munice. Dle Amnesty International „…mezinárodní humanitární právo zakazuje používání zbraní, jako je kazetová munice, které nemíří na ,konkrétní cíl', zasáhne velký prostor a zabíjí či zraňuje civilisty. Takové zbraně představují válečný zločin.“ Ukrajinská velvyslankyně v USA O. Markarová po setkání se členy amerického Kongresu informovala novináře, že Rusko ve válce použilo i termobarickou zbraň neboli vakuovou bombu. „Měli by zaplatit, měli by zaplatit vysokou cenu,“ řekla novinářům. Použití těchto zbraní zatím nebylo oficiálně potvrzeno, ale tým televizní stanice CNN u ukrajinských hranic ruský termobarický raketomet zaznamenal. J. Psakiová, tisková mluvčí Bílého domu k neoficiální zprávě sdělila: „Pokud by to byla pravda, jednalo by se o válečný zločin."

Zdroj: Youtube

Termobarické a kazetové bomby

„Otec všech bomb,“ jak se termobarické bombě přezdívá, je typ pumy, která při odpálení nejprve rozptýlí do ovzduší velmi jemný materiál, druhá nálož „mrak“ zapálí. Při vysokoteplotní explozi vzniká ohnivá koule, která vysaje v okolí veškerý kyslík. Ve vzniklém vakuu se lidská těla doslova vypaří, což způsobuje obrovské ztráty na životech. Tlaková vlna je podstatně silnější než u běžné výbušniny a trvá daleko déle. Může tak proměnit v trosky celá města. Je tedy daleko silnější než konvenční zbraně. Kazetová bomba obsahuje v „kazetě“ množství malých bomb. Pomocí balistických raket nebo letounů je svržena nad cílem útoku a po dopadu zasáhne a zničí obrovský prostor. V roce 2008 sice byla v Irsku podepsána Úmluva o zákazu kazetové munice, kterou za Českou republiku podepsal K. Schwarzenberg, avšak neučinily tak světové velmoci…

Zdroj: Youtube

Minulost nehumánnosti

Termobarické zbraně spatřily světlo světa v 60. letech minulého století jak v Sovětském svazu, tak ve Spojených státech. Rusko nejsilnější vakuovou bombu, jaká kdy byla vyrobena, odpálilo v roce 2007. Pro likvidaci Al-Káidy ji používaly obě země a USA ji naposledy shodily v roce 2017 v horách Afghánistánu. Vybuchla šest metrů nad zemí a zůstal po ní kráter o průměru tři sta metrů. Pro The Guardian vedoucí analytik Australského institutu pro strategickou politiku doktor M. Hellyer uvedl, že „…jsou velmi ničivou zbraní, především pokud jde o rozdrcení obranných pozic.“ Dále řekl, že pokud je dosud Putin nepoužil, je to jen otázka času, aby tak ruské síly dosáhly svého cíle. Podle něho jsou z hlediska ruské taktiky zcela standardní. „…o ruské taktice víme, že jsou vojenští stratégové ochotni zničit naprosto všechno. Rusové se budou stále více uchylovat k používání jakýchkoli zbraní, které mají, včetně termobarických v zastavěných městských oblastech,“ dodal Hellyer.

Zdroje: inews.co.uk, inews.co.uk, www.reuters.com