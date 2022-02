Tesla chtěl vytvořit kolem Země obří prstenec. Vědci se vrací k jeho myšlence

.Prstenec kolem země.

Nový obrovský užitkový prostor, který by se dal ovládat. To je orbitální prstenec, s jehož návrhem přišel jako první geniální vědec Nikola Tesla. Jeho nápad nebyl zavržen jako nereálný, právě naopak. Už nyní konstruktéři přicházejí s myšlenkami, jak kruh postavit.

Má ho Jupiter, Saturn a Uran. Prstenec, který tvoří drobné úlomky ledu a kamenů. Obíhají kolem planety a nedokáží se spojit. I když ho nyní Země nemá, v minulosti tomu bylo jinak. Předpokládá se, že do nás narazilo těleso jménem Theia, jež bylo velké jako Mars. Po kolizi do vesmíru uniklo mnoho materiálu. Ten zůstal na oběžné dráze. Prach se však postupem času začal shlukovat a vytvořil Měsíc.

Tesla plánoval, že kruh kolem Země nebude tvořen částečkami skal a ledu, ale bude pevný. V oblasti rovníku měl být nadzvednut pomocí podpěr. Ty by se následně odstranily, aby nepřekážely. Volně by se tak vznášel a pokud by bylo nutné, mohl by se jeho otáčivý pohyb zastavit. Prstenec by sloužil jako odrazový můstek pro kosmické lodě.

Tesla a prstenec

Myšlenku orbitální konstrukce rozpracoval v roce 1977 sovětský inženýr G. Poljakov. Ve svém krátkém článku „Ožerelje Zemli“ navrhl, aby se začaly budovat věže, jež by byly spojené tenkým lankem. Stavba měla mít také protimeteorickou obranu a transportní systém.

Architekt Arthur Skizhali-Weiss zase s týmem futurologů načrtl kruh, otáčející se 70 tisíc kilometrů nad Zemí. Jeho tloušťka by měla být několik kilometrů. Díky tomu by se na něm mohly stavět domy, vysadit lesy a zabudovat říční koryta. Lidé žijící na prstenci by byli soběstační a zcela nezávislí na životě odehrávající se pod jejich nohami. Podle architekta je toto řešení mnohem praktičtější a reálnější než kolonizace planet, které mají odlišné klima a gravitaci, než je na Zemi.

Ekonomický záchrana?

Reálněji vypadá projekt astronoma a inženýra Paula Birche roku 1982. Masivní prstenec by obklopoval zeměkouli na nízké oběžné dráze ve výšce 300 km nebo 600 km. Se Zemí by byl spojen kabely. Na jeho povrchu by byly hotely, parky, sportoviště apod. Vyjelo by se k nim vesmírným výtahem.

Další konstrukce byl mohla nahradit satelity nebo by se po ní dalo přepravovat zboží či lidé nadzvukovou rychlostí. Dopravní systém by tak byl rychlejší než cestování obyčejnými letadly. Měl by být také levnější. Návrh počítá i s umístěním solárních panelů, jež by energii posílaly dolů na Zem.

