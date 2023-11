Český jazyk je náročný, o tom žádná. I zde však platí, že všechno jde, když se chce. Chytáky pro většinu z nás představuje zejména psaní i/y ve slovech. Jak dobře zvládáte gramatiku si můžete otestovat v našem kvízu.

Záludnosti českého jazyka

Ať už se chystáte na přijímací zkoušky, nebo na pohovor do práce, česky byste umět měli. Nikdy nevíte, kdy se na to, jak na tom s psaním i/y jste, někdo podívá.

V českých slovech píšeme po měkkých souhláskách jako jsou c, j, ž, š, č, ř, ď, ť, ň vždy měkké I. Po tvrdých souhláskách h, ch, k, r, d, t, n pak píšeme vždy tvrdé Y. U písmen D, T, N se i/y volí vždy podle výslovnosti. Příkladem jsou slova dívka vs. dým či tisk vs. týden.

Pozor si však dejte na slova cizího původu, v těch tato pravidla platit nemusí. Mezi tyto výjimky patří mnoho dnes běžně používaných slov. Příkladem jsou slova jako historie či hitparáda, ve kterých po tvrdé souhlásce píšeme měkké I.

Jak dobře zvládáte chytáky

Stejným příkladem jsou slova kino, orchidej, triko, princezna či turistika. Podobně na tom mohou být i měkké souhlásky, po kterých naopak píšeme Y. Příkladem jsou slova cylindr, cyklista, encyklopedie.

Jaká pravidla platí pro psaní i/y pro 9. ročník:

Oblast, ve které často při psaní i/y chybujeme, jsou pak vyjmenovaná slova. Jde o psaní Y u obojetných souhlásek b, f, l, m, p, s, v, z, po kterých je obecně psaní i/y poněkud komplikovanější. Po těchto souhláskách se totiž vyskytují obě varianty i/y i ve slovech domácího původu.

Vyjmenovaná slova tak představují pomůcku, která nám pomáhá psát po obojetných souhláskách i/y správně. Vyjmenovaná slova představují seznamy slov, ve kterých se píše y. Písmeno y pak píšeme i ve slovech příbuzných a v některých dalších jménech osob, zeměpisných názvech, slovech cizího původu.

Jediným způsobem, jak vyjmenovaná slova zvládnout, je naučit se je nazpamět a opakovat si je do té doby, dokud je opravdu nebudeme znát a pamatovat si je. Pak teprve budeme mít jistotu, že při psaní v nich nebudeme dělat žádné chyby. Pokud stále nevíte, jak na tom s psaní i/y jste, můžete se otestovat v našem kvízu.

