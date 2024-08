Hádanky a hlavolamy jsou sice skvělým způsobem, jak pracovat na svém mentálním zdraví, podle odborníků ale nesmíme usnout na vavřínech. Co to znamená? Je potřeba, aby pro nás každé mentální cvičení bylo náročné a nutilo mozek pořádně se zamyslet. Zkusit si můžete náš extra těžký test bystrosti.

Extra náročné

Jen stálé zvyšování nároků na naše myšlení může být tou správnou metodou, jak udržet mozek vitální po dlouhá léta. S tímto tvrzením přišli vědci Lancet komise pro léčbu a prevenci demence.

Ti podle poslední studie zjistili, že pouhé luštění křížovek, které budou navíc stále stejně náročné, náš mozek od demence nezachrání.

Každý úkol, každá nová věc, kterou vyzkoušíme nebo do které se pustíme, musí pro mozek znamenat výzvu, se kterou bude zápasit, aby ji nakonec zdolal.

Jde tedy o to neustále zaměstnávat mozek jiným „novým“ způsobem. Třeba tím, že si zkusíte projednou vyčistit zuby rukou, která vašim pohybům nedominuje.

Můžete se tak naučit nový jazyk nebo se přihlásit na aktivitu, u které předem víte, že pro vás bude na osvojení náročná. Musíte se vydat dosud nepoznanou cestou. To jediné vám pomůže demenci předcházet.

Najdete lichou pumu?

Vědci ve své poslední studii zaměřující se nejen na prevenci, ale také zmírnění či potlačení přiznáků demence, zjistili, že demenci lze snížit i dalšími faktory.

Pouze génius najde rozdíly:

Zdroj: Youtube

Mezi ně patří dosažení vyššího stupně vzdělání, včasná prevence ztráty sluchu, optimální hladina cholesterolu našeho těla a celkově dobré duševní zdraví.

Dalšími faktory, které mohou vznik demence snížit, pak jsou prevence poranění mozku, pravidelná fyzická aktivita, prevence diabetu a absence kouření.

Výrazně vám v tomto ohledu pomůže také optimální tělesná hmotnost a nízká konzumace alkoholu. Pokud však chcete udělat skutečně maximum, zkuste se alkoholu vzdát úplně.

Pokud vám na vašem mentálním zdraví záleží, nečekejte na zítra a začněte hned teď. Třeba tím, že si zkusíte náš extra náročný test bystrosti. O co v něm jde? Najít na našem obrázku do 10 vteřin lichou pumu. Dáme vám malou nápovědu: Zaměřte se na uši.

Pokud jste náš test pokořili, jste první. Do 10 vteřin to zatím nedal nikdo. Vy, kteří jste dnes selhali, nezoufejte, příště to jistě bude lepší. Podívejte se alespoň na obrázek níže, tam lichou pumu máte vyznačenou červeným kroužkem.

close info Pinterest zoom_in Vidíte ji?

