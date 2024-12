Hádanky a hlavolamy jsou skvělou příležitostí, jak se zabavit a zároveň plně aktivovat všechny mozkové závity. Vyzkoušet si to můžete s naším obrázkem, na kterém je nutné najít logickou chybu.

Hádanky a hlavolamy

Hádanky a hlavolamy jsou jednou z možností, jak udržet mozek každého z nás bdělý a aktivní na dlouhé roky dopředu a tím si zajistit jeho zdraví.

Mozek totiž podle odborníků na mentální zdraví musí neustále pracovat, aby si zachoval všechny potřebné kognitivní funkce.

Těmi nejdůležitějšími jsou pozornost, koncentrace a pameť, které často vlivem přirozeného stárnutí ztrácíme. Dobrou zprávou je, že tomu tak vůbec být nemusí.

Stačí mozku v pravidelných intervalech dopřávat tréninky, které potřebuje a které ho chrání před degenerativními onemocněními. Mozek, který je aktivní, totiž nikdy nezestárne.

Bude stále pracovat, jak má. Trénink mozku má ale svá pravidla. Je nutné, aby každý trénink znamenal pro mozek výzvu a nebyl příliš jednoduchý.

Logická chyba

Jen tak aktivujete všechny mozkové závity. Luštit tedy jednu a tu samou křížovku vám nepomůže. Chce to neustále získávat nové informace, osvojovat si dosud nepoznané dovednosti a učit se novým věcem.

Pokud objevíte chybu, jste génius:

Dobrou volbou je kurz nového jazyka, lekce tance či vaření nebo debatní kroužek. Všechny tyto aktivity udělají ro zdraví vašeho mozku skutečně mnohé.

Nápomocný vám bude i sport. I během sportovních aktivit se musí přemýšlet, abychom prováděný cvik praktikovali správné. Ke zdraví mozku vám dopomohou také společenské aktivity a obecně komunikace s lidmi.

Největším nepřítelem aktivity mozku je sociální izolace. Jakmile se začnete stranit lidem a budete stále více času trávit o samotě, vašemu mozku to může uškodit. Dobrou prevencí chorob mozku jsou také hádanky a hlavolamy.

Jednu takovou hádanku vám přinášíme i my. Jedná se o zdánlivě obyčejný obrázek, na kterém je ukrytá logická chyba. Na vás pak je chybu objevit, kde přesně se nachází.

Stihnout to ale musíte v časovém limitu pouhých 10 sekund. Troufnete si na to? Pokud chybu ani tak nenajdete, my vám ji sdělíme.

Chybou na obrázku je, že autobus nemá zrcátka ani stěrače, komponenty, které jsou pro nej zcela nezbytné. Pokud jste ale chybu našli, jste nadprůměrně inteligentní.

