Baví vás matematika a k tomu rádi řešíte hádanky? Pokud jste odpověděli ano, pak jste na správném místě. Máme pro vás IQ hru. Tu ale zvládnou vyřešit jen ti nejchytřejší.

IQ hra

Hádanky a hlavolamy nejsou jen zábavnou kratochvílí. Jsou cvičením pro náš mozek, které má zlepšit nejen myšlení, ale všechny kognitivní schopnosti.

Pokud se tyto hádanky spojí s matematikou, vznikne dokonalý hlavolam, schopný zamotat hlavu i těm nejchytřejším jedincům. Jednou z takových hádanek je i náš obrázek. Pokud ho vyřešíte, máte IQ nad 130.

Na obrázku vidíte hvězdu. V každém jejím cípu je číslo. Pouze jeden z cípů číslici postrádá. Zde přicházíte na řadu vy. Vaším úkolem je chybějící číslo dopočítat.

Jak se k tomu dopracujete, je plně na váš. My chceme jediné, aby byl výsledke správný. Jednoduché to není, můžeme vám však zaručit, že to jde. Pokud si to chcete vyzkoušet, nastavte si časovač hodinek na požadovaný čas.

Máte pouhých 10 vteřin. To sice není mnoho, ale existují i hádanky s nižším časovým limitem. Pak se soustředěně zadívejte na obrázek a hurá do práce. Času i tak nemáte na zbyt.

Jaké číslo chybí?

Naše hádanka je výzvou pro všechny, kteří chtějí pokořit sami sebe. Kromě znalosti matematiky budete potřebovat logické uvažování a samozřejmě bystré myšlení.

Dokážete toto vyřešit za 10 sekund?

Zdroj: Youtube

Už znáte výsledek? V okamžiku, kdy časovač vašich hodinek odbije poslední vteřinu, přestaňte přemýšlet. Pokud se vám k výsledku podařilo dopracovat, pak vám patří velká gratulace. Právě jste se zařadili mezi jedince s IQ nad 130.

Pokud stále nevíte, jaké číslo v hvězdě chybí, pak nezoufejte. My řešení známe a rádi vám ho sdělíme. Chybějící číslicí je číslo 30. Jak jsme k tomu došli? Jednoduše jsme vzali jeden z trojúhelníků tvořících hvězdu a od čísla 90, které se nachází uprostřed hvězdy jsem odečetly čísla dvou rohů obrazce.

Vyšlo číslo 30. Abyste si rovnici mohli ověřit, můžete to samé udělat u druhého trojúhelníku. Tam naopak stačí sečíst všechny tři číslice. Výsledek je 90, tedy číslo ukryté uprostřed hvězdy.

Nakonec to není tak složité, že? Někdy je cesta k výsledku jednodušší, než se na první pohled zdá. Opravdu stačí jen zapojit logiku. Pak je výsledek ihned zřejmý.

Ať jste chybějí číslo ve hvězdě spočítali svépomocí, nebo spolu s námi, tak či tak si zasloužíte pochvalu. Šli jste do toho a bojovali do poslední vteřiny. A to se počítá. Navíc procvičováním podobných rovnic zlepšíte své myšlení a každá příští hádanka vám půjde jako po másle.

