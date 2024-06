Český pravopis není jednoduchý. Mezi nejzapeklitější problémy ale patří psaní měkkého a tvrdého i/y. Jejich správné použití je pro mnoho jedinců záhadou i poté, co vyšli ze základní školy. Patříte mezi ně i vy? Zkuste si náš test.

„Proč má náš jazyk i/y? Nestačilo by pouze jedno?“ Tuto otázku si položila řada žáků. Odpovědět na ni není jednoduché. V obou případech se totiž jedná o původní staročeské samohlásky, které se do češtiny dostaly z praslovanského jazyka.

Díky tomu se vyslovovaly jinak. Jak píše Jan Hus v roce 1406: „Ypsilon vznikal tak, že se špička jazyka položila za spodní zuby a jeho zbytek se díky tomu obloukovitě zvedl. Při artikulaci měkkého „i“ se špička jazyka zvedala vzhůru, směrem vpřed a rty se rozšiřovaly do úsměvu.“

Díky tomu bylo jasně slyšet, kdy se jaké písmeno používá, a proto se také psala jinak. Kolem 15. století ale přišla změna. Obě tyto dvojice hlásek splynuly. Stopa v grafické soustavě však smazána nebyla.

To se záhy ukázalo jako problém. Řada lingvistů se až do 19. století snažila zformulovat pravidla, která by „íčkovou nebo ýčkovou” potíž vyřešila. Objevily se tak měkké, tvrdé a obojetné souhlásky a vyjmenovaná slova.

Jaké i/y?

Jazyk se však neustále vyvíjí. Daná pravidla se pyšní výjimkami, jež pravopis znesnadňují. I dnes se proto někteří experti snaží prosadit, aby bylo v češtině zrušeno ypsilon.

„V hovorovém jazyce se výslovnost y/i neliší a protože psaný text slouží k uchování mluveného projevu, pravopis by neměl řeči panovat. Když tedy v mluvě používáme i, nechť je také v psané formě,” říká v rozhovoru pro magazín proženy.cz advokát a docent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Zdeněk Koudelka.

Život by se tak podle něj zjednodušil. Vymizely by hrubky i stres z diktátů. Jedinou výjimkou, kde by se obě písmenka mohla ponechat, by mohla být osobní jména.

Zda se ale někdy této změny dočkáme jisté není. Zatím si tedy zkuste náš kvíz, který odhalí, jak na tom se záludnostmi psaní měkkého a tvrdého i/y, jste.

Rychlý kvíz chytáků z češtiny: Jaké se píše i/y ve slově…? Kdo zvládne 7 z 10, ať se vrátí na základku! question Zahájit kvíz

Zdroje: www.plzen.rozhlas.cz, www.prozeny.cz, www.prirucka.ujc.cas.cz, www.czsveseli.cz, www.ocko.tv, www.umimecesky.cz