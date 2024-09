Externí autor 16. 9. 2024 clock 3 minuty

Představte si, že byste mohli předejít jedné z nejobávanějších nemocí současnosti pouhým řešením zajímavých rébusů. Zní to jako pohádka, ale podle nejnovějších výzkumů nejsme daleko od pravdy. Zkuste si naši hádanku a zjistěte, jak je na tom váš mozek.

Pravidelné mentální cvičení, jako je luštění křížovek, sudoku nebo řešení logických úloh, se ukazuje jako účinná zbraň v boji proti Alzheimerově chorobě. „Ačkoli mnozí ji spojují jen s vysokým věkem, pravdou je, že postihuje stále mladší lidi. Výjimkou nejsou padesátníci, objevit se může už i po čtyřicátém roku věku,“ upozorňuje MUDr. Marie Nejedlá, vedoucí Centra podpory veřejného zdraví.

Obrovská čísla

V Česku se tato nemoc týká přibližně 160 tisíc lidí, ale skutečné číslo může být mnohem vyšší. Do roku 2050 se očekává nárůst na alarmujících 280 000 případů. Celosvětově trpí Alzheimerovou chorobou více než 44 milionů lidí a předpokládá se, že do roku 2050 tento počet vzroste na 135 milionů. Dobrou zprávou je, že až polovinu potenciálních případů lze podle odborníků odvrátit důslednou primární prevencí.

Mozek v akci

Studie prokázaly, že mentální aktivita, zejména v období mezi 30. a 50. rokem života, může výrazně snížit riziko rozvoje Alzheimerovy choroby. Vysvětlení spočívá v takzvané „mozkové rezervě“ - nových spojeních mezi neurony, které vznikají při intelektuální činnosti. „Velký význam tak mají intelektuální aktivity, mezi které patří četba, luštění křížovek, studium cizích jazyků nebo hra na hudební nástroj do co nejvyššího věku,“ vysvětluje MUDr. Nejedlá. Tyto činnosti nutí mozek pracovat, vytvářet nová spojení a udržovat se v kondici.

Nejlepší na tom je, že prevence je jednoduchá a dostupná prakticky pro každého. Nemusíte být génius ani mít speciální vybavení. Stačí si každý den najít chvilku na aktivity, které nejenže trénují mozek, ale také přinášejí radost a pocit úspěchu.

Více než jen hlavolamy

Přestože hlavolamy a hádanky hrají důležitou roli v prevenci, nejsou jediným faktorem. „Riziko onemocnění lze minimalizovat vyváženou stravou, dostatkem pohybu,“ upozorňuje MUDr. Nejedlá. Doporučuje denně alespoň 30 minut rychlé chůze nebo jízdy na kole. Co se týče stravy, je vhodné zařadit do jídelníčku dostatek vlákniny, ořechy, ovoce a zeleninu, tučné ryby a omezit příjem soli a cukru. „Doporučené množství soli je jen 5 gramů na den, což je zhruba jedna čajová lžička, ale včetně soli přidané v potravinách,“ vysvětlují odborníci.

Začněte hned teď!

Pamatujte, že každá hádanka, kterou vyřešíte, každá křížovka, kterou vyluštíte, a každá logická úloha, se kterou se popasujete, může být malým, ale významným krokem k ochraně vašeho mozku. Tak na co ještě čekáte? Pusťte se do luštění, třeba s naším obrazovým kvízem. Pouze jedno procento lidí dokáže za 5 sekund určit, který čtverec bude následovat! Zvládnete to vy?



Podívejte se na obrázek. V této hádance máte za úkol identifikovat další čtverec v posloupnosti, ale máte na to jen 5 sekund. Podívejte se pozorně na vzor – mění se uspořádání čtverců předvídatelným způsobem? Už víte? Pravděpodobně máte vynikající schopnost rozpoznávání vzorců, což jsou klíčové rysy jedinců s vysokým IQ a zdravým mozkem. Pro vyřešení této hádanky je také nezbytný smysl pro detail a schopnost zachovat klid pod časovým tlakem.

Pro ty, kteří nevědí, nezoufejte. Podívejte se na odpověď níže. Pokud jste uhodli správnou variantu, gratulujeme. Zkuste sdílet tento hlavolam se svými přáteli a rodinou. Schválně, kdo z vás bude lepší!



close info Roopashree Sharma zoom_in Uspěli jste v řešení?

Zdroje: www.jagranjosh.com, szu.cz