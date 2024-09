Zdraví mozku je důležitou součástí šťastného a spokojeného života, na kterou bychom neměli zapomínat. Způsob, jakým pečujeme o svůj mozek, je důležitou prevencí degenerativních onemocnění. Aby byl váš mozek pracoval, jak má, zkuste si náš IQ test. Je skutečně geniální!

Pokud chceme dlouhý a spokojený život, je třeba pro to něco udělat. V jistém ohledu to znamená, že se musíme starat nejen o své fyzické, ale také mentální zdraví. Tedy o mozek. Orgán, který žádným jiným nelze nahradit.

Aby náš mozek pracoval až do vysokého stáří, je více než nutné se o něj starat. Nápomocné vám v tomto směru mohou geniální mozové hry, které rozhýbou každý mozkový závit.

Obecně platí, že mozkové hry jako hádanky a IQ testy, pomáhají zlepšit a zachovat kognitivní funkce, a zároveň slouží jako možná prevence degenerativních onemocnění.

To ale není všechno, co nám pravidelné hraní mentálních her přináší. Mentální mozková cvičení nás nutí k sociální interakci, která je pro zdraví mozku klíčová.

Jakmile se v tomto ohledu budete spíše izolovat, máte podle odborníků daleko větší šanci nějakou formou degenerativní choroby onemocnět. Je důležité být mezi lidmi. Právě hádanky a IQ testy jsou pro sociální interakce jako dělané. Slouží k setkávání s novými lidmi a obohacování se novými vědomostmi.

Odborníci na zdraví mozku se shodují, že pravdelná sociální interakce je skutečně tím nejlepším způsobem, jak udržet mozek vitální a nenechat ho chřadnout.

Řešení hádanek a IQ testů je o týmové spolupráci. Kromě nových setkání díky tomu zlepšíte sociální dovednosti a naučíte se dbát na názory druhých.

Kromě toho ale můžete zlepšit i další dovednosti, využitelné v běžném životě, které bychom měli zvládat na výbornou.

Tyto dovednosti se týkají komunikace, strategického myšlení, logiky a celkově také schopnosti řešit problémy. Hádanky ale slouží také jako místo setkání různých generací.

Tento fakt si můžete ověřit s naším testem. V něm je nutné najít láhev s jedovatým mlékem, a to v časovém limitu 10 sekund. Hádanka zní: Jste uvězněni v místnosti bez jídla. Po dvou dnech dostanete 4 láhve mléka, z nichž jedna je jedovatá. V místnosti je s vámi krysa.Tu můžete nakrmit vzorky mléka. Jed ale začne působit až po 10 hodinách od nakrmení. A vy máte pouze 24 hodin, abyste ukojili svůj hlad, jinak zemřete.

Nejlepší způsob, jak zjistit, která láhev je jedovatá, a také vypít 3 láhve mléka za 24 hodin, je krmit krysu mlékem z jedné láhve každou 1 hodinu. Tímto způsobem, pokud krysa zemře po 10 hodinách, dojdete k poznání, že jedovatá je první láhev. S druhou a třetí lahví je to podobné. Pokud je jedovatá druhá láhev, krysa zemře za dvanáct hodin, když ne, můžete druhou lahev mléka vypít. Stejný postup se týká i třetí lahve, c případě, že by byla otrávená tato, krysa by zemřela až po třinácti hodinách a vy byste věděli, že třetí láhev rozhodně nemůžete ochutnat.

