Degenerativní onemocnění postihují stále větší procento světové populace. Jen v České republice sužuje Alzheimerova choroba 160 tisíc lidí. Velmi účinným pomocníkem v boji proti těmto nemocem je prevence. Třeba ve formě intelektuálních cvičení. Najdete kostku ukrytou mezi knoflíky?

Nutnost prevence

V současné době žije v České republice 160 tisíc lidí, kteří trpí demencí. Předpokládá se, že do roku 2050, tedy za necelé tři desítky let, se tato cifra vyšplhá na 280 tisíc.

Člověk trpící Alzheimerovou chorobou zapomíná vše, co mu dříve bylo známé. Nepoznává svou rodinu a přátele, je dezorientovaný v čase i prostoru, uniká mu význam slov.

Následky tohoto onemocnění tím ale nekončí. Nemocný není schopný použít předměty, které dřívě používal každý den a dokonce ztrácí základní hygienické návyky.

„Ačkoli mnozí spojují Alzheimerovu demenci jen s vysokým věkem, pravdou je, že postihuje stále mladší lidi. Výjimkou nejsou padesátníci, objevit se může už i po čtyřicátém roku věku. U žen se demence vyskytuje zhruba 2x častěji než u mužů. Ačkoli přesné příčiny vzniku nemoci nejsou známé, mezi významné faktory vědci řadí kromě vyššího věku a dědičnosti i nezdravý životní styl. Lidé jako by stále nevěřili, že pro své zdraví musejí něco dělat, aby si ho zachovali,“ uvedla zkušenosti z praxe vedoucí Centra podpory veřejného zdraví MUDr. Marie Nejedlá.

Ne nadarmo se ale říká, že naděje umírá poslední. To platí také v případě tohoto progresivního onemocnění. Odborníci se shodují, že volbou správné prevence máme všichni šanci, abychom se Alzheimerově chorobě vyhnuli.

Kostka mezi knoflíky

Forem prevence je podle odborníků celá řada. Jednou z nich, která je navíc velice účinná, jsou intelektuální aktivity.

Hádanky, které prověří vaše myšlení:

Ty mají v tomto směru skutečně velký význam. Co si pod tímto pojmem můžeme představit? Patří sem četba, luštění křížovek, studium cizích jazyků nebo hra na hudební nástroj do co nejvyššího věku.

Studie prokázala, že nejlepším věkem, kdy bychom se všichni těmto intelektuálním aktivitám měli věnovat, je rozmezí od 30. do 50. roku života.

Právě v tento čas dokážeme díky intelektuálním aktivitám mnohé zvrátit. Intelektuální aktivity jsou druhem mentálního vytížení, díky kterému využíváme tzv. „mozkové rezervy“.

Laicky řečeno vytvoříme v mozku prostor za pomoci nových spojení mezi neurony. Ten pak slouží jako účinná prevence degenerativních onemocnění. Začít můžete hned teď za pomoci našeho testu optických iluzí.

V něm je nutné najít kostku mezi knoflíky, a to v časovém limitu 8 vteřin. Zvládnete to?

Pokud se vám kostku najít nepodařilo, zaměřte svůj zrak do pravé spodní poloviny obrázku. Tam ji uvidíte.

Dáme vám navíc malou nápovědu. Kostka má červenou barvu.

