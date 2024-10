IQ testy nejsou pouze o tom, jak vysoké máme IQ. Vypovídají také o naší schopnosti se soustředit a nevynechat jediný detail. Ověřit si to můžete s naší hádankou, ve které je nutné odhalit logickou chybu.

Zábava a práce s hlavou

Ačkoliv si to řada lidí nemyslí, řešení hádanek a IQ testů není pouze o zábavě, jak by se dalo očekávat. Jejich kouzlo spočívá také v intenzivním prožívání psychologických stavů.

Abyste tomu lépe rozuměli, jde o stavy vaší psychiky, odehrávající se během procesu řešení těchto mentálních her.

Na počátku jakékoliv hádanky je kromě snahy se zabavit také zvědavost a vzrušení z toho, co nás čeká. Mnohdy v tom, co řešíme, nevidíme jakoukoliv logiku.

Spíše jsme zahaleni do oparu nesmyslnosti hádanky, kterou doprovází silné zamýšlení se nad způsoby, kterými ji můžeme vyřešit.

Pokud se nám však povede dobrat se k cíli, přichází kromě dobrého pocitu z jejího vyřešení, také lepší pocit ze sebe samých.

Logická chyba

„Dali jsme to," zní nám v uších a naše sebevědomí se rázem ocitá o stupínek výš. To následně probouzí v každém z nás potřebu zkusit vyřešit i další záhadné hlavolamy.

Zdroj: Youtube

Pravidelným řešením mentálních her posílíme myšlení, koncentraci i pozornost a naučíme se vnímat každý aspekt kolem nás detailněji.

Také tím ale posílíme socializaci s druhými, protože k řešení hádanek si často můžeme přizvat člověka, který nám s ním pomůže.

Vyzkoušet si to můžete hned teď. S naší logickou hádankou. Na zdánlivě obyčejném výjevu chlapce na bruslích je něco, co tam zkrátka být nemá.

Laicky řečeno se na obrázku před vámi nachází logická chyba, která čeká, až ji odhalíte. Máte na to, ale omezený čas. Stihnout to musíte v časovém limitu pouhých 5 sekund. Zvládnete to?

Pokud ano, pak disponujete nejen vysokým IQ, ale také schopností se koncentrovat a najít řešení. Pokud logickou chybu nevidíte, najdete ji na levé noze bruslaře, která je obutá v kolečkové brusli. Ta ale není určená pro bruslení na ledu.

