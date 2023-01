Zdroj: National Photo Company, Public domain, via Wikimedia Commons

Není všechno zlato, co se třpytí a rozhodně není všechno tak, jak na první pohled může vypadat. Takovým případem je i tato fotografie. Uhodnete, co se na snímku z roku 1923 odehrává?

Malou nápovědou vám může být snad jen to, že nejde o souboj ani popravu.

Uhodnete, co se odehrává na fotografii z roku 1923?

Na první pohled může fotografie působit možná děsivě. Naproti sobě stojí dva muži. Nejsou to však rozhodně nepřátelé. Tito "hráči" se zbraněmi, jak je můžeme kulantně nazvat, jsou pracovníci společnosti Protective Garment Corporation of New York.

WH Murphy a jeho asistent stojí naproti sobě a zdá se, že jsou oba připraveni k jakémusi souboji. Ačkoliv to žádný souboj ve skutečnosti není, přesto se na fotografii z roku 1923 jisté drama odehrává.

Jde o živou demonstraci, která rozhodně nemá zabíjet, ba naopak, je určena k tomu, aby chránila. Jak a koho vlastně, se dozvíte v následujících řádcích. Tušíte už, co přesně máme na mysli?

Nápověda: Není to souboj ani poprava

Celý příběh zobrazený na fotografii se odehrál v hlavním městě USA Washingtonu DC. Právě zde se na jedné straně barikády objevil WH Murphy a na té druhé jeho asistent se zbraní v ruce. Plánovaná demonstrace tak mohla začít.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Na fotografii však nestojí pouze tito dva muži. Jsou na ní také policisté. Všichni strážníci patří k policejnímu oddělení okresu Frederick. Aby však fotka budila hrůzu, musela by na ní být jedna věc jinak.

Všichni muži na fotografii jsou zjevně v dobré náladě. S lehkých úsměvem pohlíží na muže, který čeká, až na něj vystřelí namířená zbraň S&W model 10, ráže 38. Víte, jaký je důvod jejich úsměvu?

Firma Protective Garment Corporation of New York se zabývá mimo jiné výrobou lehkých ochranných vest pro policejní použití. A tak se pracovníci společnosti rozhodli vyzkoušet, jak jejich výrobek ochrání policisty v akci. Proto se pan Murphy postavil proti svému asistentovi, který v ruce třímá namířený revolver.

Na fotografii je celý proces testu neprůstřelné vesty z roku 1923 zaznamenám. V praxi to pak vypadalo tak, že pan Murphy stál necelé 3 metry od svého asistenta, který na něj několikrát po sobě s úsměvem na rtech vystřelil.

Vše naštěstí dopadlo přesně podle očekávání a policejní ředitelství ve Washingtonu slavilo úspěch. Test dopadl dobře, nikomu se nic nestalo a vesta, která byla předmětem zkoušení tak mohla s klidem putovat mezi policisty, kteří díky ní mohou zachránit život sobě i ostatním.

Zdroje:

snippetofhistory.wordpress.com

historycolored.com

rarehistoricalphotos.com