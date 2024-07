Pokud dbáte na své mentální zdraví, pokud si přejete nikdy nezestárnout a být co možná nejdéle vitální, pak pro to musíte něco dělat. Zkuste si náš záludný test a najděte na obrázku odlišnou kočku.

Génius s ostřížím zrakem

Pokud se řadíte mezi génie s ostřížím zrakem, kterým neunikne jediný detail, pak jste tu správně. Máme pro vás jedinečný test, kterým uděláte mnohé pro svůj mozek.

Tento orgán je nutné neustále trénovat. Je to jeden ze způsobů, jak se vyhnout degenerativním onemocněním typu demence či Alzheimerovy choroby.

Zadarmo to ale nebude. Alzheimerova choroba je nejrozšířenějším typem demence, který postihuje 44 miliónů světové populace. Predikce však mluví jasně. Do roku 2030 to může být až jednou tolik.

Snížit riziko vzniku degenerativním onemocnění jde hned několika různými způsoby. Jedním z nich je zdravý životní styl, který má schopnost ovlivnit mnohé.

Je třeba se starat o své srdce. Odborníci se shodují, že zdravé srdce rovná se zdravý mozek. Co je tedy dobré pro srdce, bude přináše pozitiva také našemu mozku.

Odlišná kočka

Začít můžete zcela jednoduše. Zdravou a vyváženou stravou. Ta je skvělou prevencí kardiovaskulárních chorob a demence. To ale stále není všechno.

IQ hry, které musíte zkusit:

Zdroj: Youtube

V boji proti demenci a Alzheimerově chorobě je nutný pohyb. Ten se však netýká pouze fyzického cvičeni, nýbrž zahrnuje také cvičení mysli!

Dobrou zprávou je, že nikdy není pozdě začít a rozhodně i zde platí, že lepší později, než nikdy. Začněte postupně a pomalu navyšujte. Krok za krokem tak uděláte vše pro své dlouhotrvající zdraví.

Dalším způsobem, jak demenci předcházet, jsou mentální cvičení. Jedno takové vám přinášíme i my. Na obrázku vidíme velké množství koček. Jedna z nich je ale odlišná.

Na vás je odlišnou kočku najít a sdělit nám, kde přesně se nachází. Zvládnout to musíte v časovém limitu 4 vteřin. V okamžiku, kdy vám čas vyprší, dál nehledejte.

Pokud jste odlišnou kočku našli, skvělé, patří vám gratulace. Právě jste se zařadili mezi génie s ostřížím zrakem. Pokud stále nevíte, kde se odlišná kočka nachází, podívejte na obrázek níže. Tam je odlišná kočka vyznačená červeným kroužkem.

close info Pinterest zoom_in Vidíte ji?

