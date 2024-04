Baví vás hry, kvízy a hlavolamy? Pokud patříte mezi jedince, kteří rádi prozkoumávají všechny rodiny své inteligence, rozhodně čtěte dál. Máme pro vás test, který však zvládnou jen ti nejbystřejší. Budete patřit mezi ně?

Dobrý postřeh

Osobnostní testy a hlavolamy jsou nejen zábavným druhem kratochvíle. Jsou především způsobem, jak si prověřit svou inteligenci a otestovat způsob, jakým myslíme.

Právě díky hádankám a hlavolamům můžeme zapojit naplno své mozkové závity a zlepšit kognitivní schopnosti. Chce to jediné. Začít pořádně přemýšlet a v okamžiku, kdy hned nevidíme řešení, to zkrátka nevzdat.

Jedním takovým hlavolamem je i náš test. Na jednoduchém obrázku s jablky se ale skrývá výzva, kterou je za potřebí zdolat. Tušíte jaká?

Není to vlastně nic složitého. Na obrázku je množství na první pohled stejně vypadajících jablek. Jenže zdání v tomto ohledu klame. Jedno z jablek je odlišné a čeká, až ho objevíte.

Problém je nejspíš jen v tom, že objevit toto jablko zvládne bohužel jen malá hrstka z nás. Přesněji řečeno pouhých 10% nejbystřejších.

Odlišné jablko

Jak jste na tom se svým postřehem? Myslíte si, že je dobrý nebo že by občas potřeboval menší vzpruhu? Tak či onak si můžeme vyzkoušet náš test a rychle si ověřit, jak na tom se svým smyslem pro detail skutečně jste.

7 hádanek, které otestují vaše myšlení:

Zdroj: Youtube

Tyto obrázkové hádanky nutí mozek přemýšlet jinak. Více celistvě a zároveň si všímat každé maličkosti. Bez toho se nebudete schopní pohnout z místa. Na své si rozhodně přijdou lidé, kteří se vyžívají ve skládání puzzle nebo jim nevadí titěrná práce.

Ti ostatní budou kromě dobrého postřehu potřebovat i dostatek trpělivosti. Tak co, jdete do toho? Pokud ano, pak si nastavte časovač svých hodinek na požadovaný čas. Máte pouhých 5 vteřin. To není příliš mnoho.

Přesto se odborníci shodují, že je to dostatek času, abychom podobné hádanky úspěšně rozluštili. Stačí jen chtít a pořádně přemýšlet. Je to stále jen zábava a na to bychom neměli zapomínat. Když se to nepovede nyní, povede se to příště.

Obrázkové hádanky vyžadují, abyste si všímali všech možných rozdílů, které často na první pohled vůbec nevidíme. Mohou jimi být barevné odchylky, tvarové anomálie nebo nesrovnalosti ve vzorech.

V okamžiku, kdy časovač hodinek odbije poslední vteřinu, přestaňte hledat. Pokud jste odlišné jablko našli, patří vám veliká gratulace. No a pokud vám všechna jablka stále připadají stejná, nebojte. My vám řešení řekneme. Odlišné jablko se nachází ve druhé řadě úplně nalevo. Má malinko jiný tvar i zabarvení.

