Vizuální hádanky jsou jednou z možností, jak procvičit své mozkové závity a předcházet degenerativním chorobách. Jednu takovou vám přinášíme i my. Najdete na obrázku odlišného medvěda?

Hra pro mozek

Mozek nesmí zlenivět a usnout na vavřínech. Jen správná aktivita mozku nám zajistí dlouhotrvající mládí a život, o kterém sníme.

Pravidelným řešením mozkových her můžete předcházet degenerativním nemocem typu demence a Alzheimerova choroba.

Právě Alzheimerova choroba je strašákem dnešním doby. V současné době postihuje více než 44 miliónů obyvatel a její prognózy jsou více než děsivé.

Do roku 2050 by tímto progresivním onemocněním měl trpět až dvojnásobek světové populace. To není nic, co bychom měli brát na lehkou váhu.

Právě proto je nutné začít s optimální prevencí doslova ihned. Víte jak? Kromě mozkových her byste měli dodržovat zdravý životní styl.

Odlišný medvěd

Zdravý životní styl se netýká pouze nutričně vyvážené stravy, ale také pravidelného pohybu. Pokud raději volný čas trávíte u televize, měli byste s tím ihned přestat.

Najdete rozdíly mezi obrázky?

Zdroj: Youtube

Odborníci se shodují, že je nutná fyzická aktivita nejméně třikrát týdně, a to po dobu nejméně 45 minut. Stačí svižnější chůze nebo zklidňující jóga.

Důležité je, abyste se hýbali. Dále byste neměli kouřit ani se oddávat nadměrné konzumaci alkoholu. Právě ten totiž nevratně ničí mozkové buňky.

Další důležitou součástí prevence degenerativních chorob a zachování vitality mozku je absence sociální izolace. Laicky řečeno musíte být neustále mezi lidmi.

Právě debaty s přáteli nebo rodinou, týkající se nejrůznějších témat, vás nutí přemýšlet a zapojit všechny mozkové závity. Pokud vám zdraví vašeho mozku není lhostejné, začněte pro to něco dělat.

Třeba si zkuste naši obrázkovou hádanku, ve které musíte najít odlišného medvěda. Stihnout byste to měli do 5 vteřin. Pokud se tak nestane, my vám prozradíme, kde se odlišný medvěd nachází. Je ukrytý v poslední řadě jako druhý zleva. Vidíte ho?

Zdroje: www.jagranjosh.com, themindsjournal.com, mindsjournal-official.medium.com