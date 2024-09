Osobnostní testy slouží k odhalení dominantního rysu naší povahy. Jsou cennými spojenci, kteří nám poskytují klíč k lepšímu poznání sebe samých a nakonec k rozvoji našich osobních a profesních vztahů.

Testy osobnosti

Většina osobnostních testů zaměřuje svou pozornost na určení vlastností, jako jsou společenskost, zodpovědnost, emoční stabilita, optimismus, přátelskost a další.

Osobnostní testy zpravidla obsahují velké množství otázek, na které neexistuje jednoznačná odpověď. Respondent se tak musí zamyslet, kam je daná otázka mířená.

V případě, že by otázky v osobnostních testech byly jednoduché, mohl by respondent výsedky zkreslovat a sám si určit povahové rysy, které by rád měl.

I proto jsou při vytváření klasických testů osobnosti používané statistické výpočty. Ty následně umožňují testy tzv. normovat, aby poskytovaly hodnotné informace.

Určování našich charakterových vlastností není ničím novým. O diagnostiku lidské osobnosti se pokoušeli například již staří Číňané, kteří tak před více než dvěma tisíci lety zjišťovali společenskou úroveň mandarínů.

Vyberte si hodinky

Abyste i vy nahlédli pod slupku vaší osobnosti, můžete si vyzkoušet náš test s hodinkami. V něm jde o výběr hodinek, které se vám na našem obrázku líbí nejvíce.

Pokud jste si vybrali hodinky č. 1, pak jste člověk, který neustále předvídá. Snažíte se vidět za horizont všeho, co se ve vašem okolí děje, abyste se připravili a nic vám neublížilo. Pak se případný stres z negativnách okamžiků stává přijatelnějším.

Co o vás vypovídá výběr vašich hodinek:

Zdroj: Youtube

V případě, že jste si zvolili hodinky č. 2, pak jste člověk, který jakýkoliv stres vyvažuje pozitivní myslí. Víte, že pouze klid vám pomůže se občas ze všeho nezbláznit.

Pokud vaše volba padla na hodinky č. 3, pak jste člověk, který stres zvládá po svém. Jakékoliv výzvy se stresem spojené si dělíte do zvládnutelných kroků. Rozdělením úkolů na menší části úspěšně překonáváte každé napětí.

V případě, že s vámi nejvíce rezonují hodinky č. 4, jste člověk, který stres prožívá jen v případě tvrdé kritiky druhých. Zabrat vám dávají také nepředvídatelné situace, které vás pokaždé velmi rozhodí.

Pokud s vámi nejvíce rezonují hodinky č. 5, jste člověk neustále stresovaný z obav z budoucnosti. Musíte se v tomto ohledu zkusit uvolnit a nebrat život příliš vážně. Přehnaná emoční zátěž se může neblaze podepsat na vašem zdraví.

A na konec, pokud jste si vybrali hodinky č. 6, pak jste člověk, který stres a úzkost nechává za dveřmi svého domova. Jakmile se ocitnete v práci nebo mezi přáteli, žádné problémy si nepřipouštíte.

Zdroje: www.kantodesign.fi, www.megalithwatch.com, timesofindia.indiatimes.com