Jistě to znáte. Někomu se odhalíte více, jiný o vás skoro nic neví. Tyto aspekty vychází z našeho charakteru a toho, jak jsme jako lidé nastavení. Nyní se sami o sobě můžete dozvědět více za pomoci našeho testu.

Test osobnosti

Testy osobnosti tu nejsou jen tak. Slouží k lepšímu poznání sebe samých. Původně však latinské označení slova persona, které je dnes synonymem osobnosti, sloužilo k jiným účelům.

V minulosti se slovo persona používalo jako označení pro masku, kterou na svých tvářích nosili herci antického divadla. Tato maska jim umožňovala stát se kýmkoliv chtěli, což byl účel jejich profese.

Postupem času se však slovo persona rozšířilo i na lidskou povahu, která je podle odborníků součástí toho, jak vypadáme a jak na ostatní působíme.

Dnes se termínem „osobnost“ označují významní lidé. Ti, kteří něco dokázali a my jim díky tomu připisujeme jistý význam. To má souvislost také s filosofií, kde „být osobností“ znamená být něčím víc než obyčejnou bytostí.

Z psychologického hlediska se za osobností skrývají určité psychické procesy, stavy a vlastnosti, které doprovází prožívání a chování konkrétního jedince.

Mořský živočich

Pokud se o své osobnosti chcete dozvědět více, máte nyní jedinečnou příležitost. Stačí, když si na našem obrázku vyberete živočicha, který s vámi nejvíce rezonuje.

Optické iluze, které odhalí vaši osobnost:

Zdroj: Youtube

Právě ten prozradí, co skrýváte před ostatními. Pokud vaše volba padla na mořského živočicha č. 1, jste sebevědomý a cílevědomý člověk, který však nemusí být za každou cenu středem pozornosti. Máte spoustu skvělých nápadů, často se je však bojíte zrealizovat.

Co kdyby se vám ostatní smáli? Na to se ale musíte povznést a jít si hlava nehlava za tím, o co váš vaše srdce žádá. Ti, co vás budou chtít kritizovat, to udělají, i kdybyste se žádné chyby nedopustili.

Pokud s vámi nejvíce rezonuje mořský živočich č. 2, pak jste člověk, který má na všechno vlastní názor. Ne vždy se ho však rozhodne sdělit ostatním. Důvod je prostý. Neradi se dostáváte do zbytečných konfliktů.

Sdělit názor ale nemusí nutně znamenat dostat se do nepříjemností. Stačí zachovat chladnou hlavu a v klidu sdělit vlastní pohled na svět. Budete se cítit lépe a uvolníte nahromaděné emoce.

Pokud vaše volba padla na mořského živočicha č. 3, tedy žraloka, pak jste člověk, který se chce životem bavit, než aby dodržoval zažitá pravidla. Bojíte se však, že když si z tváře sundáte seriózní masku, že to ostatní nebudou chápat. Měli byste se naučit žít podle vlastních pravidel, protože budete šťastnější.

Zdroje: elle.hu, www.dicklanemotorhomes.co.uk, wwf.org.au