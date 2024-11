Testy osobnosti jsou jednoduchým nástrojem, který slouží k rychlé orientaci v základních osobnostních charakteristikách každého člověka. Jde se o rychlý a velice efektivní způsob, jak sami sebe dokonale zmapovat.

Testy osobnosti

Testy osobnosti jsou navržené tak, aby byly přesné a objektivní. Díky nim poznáme osobnostní předpoklady a charakteristiku každého jedince. Testů osobnosti existuje celá řada.

Díky nim můžete zjistit, zda tíhnete k introverzi či extroverzi, nebo zda jste spíše flegmatik, který životem proplouvá s lehkostí nebo se řadíte mezi choleriky, které naštve každičká maličkost.

Testy osobnosti jsou určené k měření našeho temperamentu. Temperament je soubor stálých a vrozených vlastností každého jedince, které lze změnit jen v omezené míře.

Mezi typické komponenty temperamentu každého člověka patří zmínené rozdělení extrovert versus introvert nebo všem známá typologie flegmatik / cholerik / sangvinik / melancholik.

Cholerik je povětšinou člověk, který má prudkou povahu, rychle bouchne a stejně rychle se i uklidní. Flegmatik je člověk, kterého jen tak něco nevytočí a takový je po celý svůj život.

Poznejte tu svou

Sangvinik je člověk, který má po celý život pozitivní smýšlení, neustále zkouší nové věci a ve svém životě potřebuje jistou dávku vzrušení.

IQ test pro génia:

Zdroj: Youtube

Melancholik je někdo, kdo se na svět dívá spíše negativním pohledem a každou sklenici s vodou vidí jako na půl prázdnou. Na své okolí může působit přecitlivělým a uzavřeným dojmem.

Každý člověk je jiný a k rozpoznání osobnosti člověka jsou určené právě testy osobnosti. Ty umožňují detailnější rozlišení vlastností každého z nás.

Osobnostní testy pracují s více proměnnými a jejich součástí jsou i vlastnosti odvozené od základních temperamentových dimenzí jako jsou vztah k práci, reakce na stres, neuroticismus, podobnost s patologickou osobností atd.

Poznat svou osobnost pomáhá každému z nás změnit a zapracovat na svých slabinách a ocenit své přednosti. Stát se lepší verzí sebe samých.

Pokud vás problematika osobnosti zajímá, vyzkoušejte si náš test osobnosti. V něm stačí odpovědět na deset otázek a následně sečíst kolikrát jste odpověděli A, B, C a D. Písmenko, které převažuje, charakterizuje váš typ osobnosti.

Test: Jaký typ osobnosti jste?

1. Pokud byste si měli vybrat živel, který s vámi nejvíce rezonuje, který by to byl?

a) Země

b) Oheň

c) Vzduch

d) Voda

2. Jakou roli zastáváte ve společnosti lidí?

a) Bavič

b) Vůdce

c) Myslitel

d) Diplomat

3. Jak byste definovali svůj okruh přátel?

a) Jste velmi společenský a o přátele nemáte nouzi.

b) Přátel máte jen pár a dlouho trvá, než si je vyberete.

c) Navázat s někým vztah vám činí potíže. Přátel máte málo.

d) Máte kolem sebe velké množství lidí, jen pár ale považujete za skutečné přátele.

4. Pokud si s někým domluvíte oběd a on se zpozdí, jaká bude vaše reakce?

a) Máte velký vztek a chcete mu to sdělit, jakmile to půjde.

b) Je vám to jedno, zpoždění neřešíte.

c) Ani si jeho zpoždění nevšimnete, máte hlavu plnou myšlenek.

d) Vadí vám to, ale odmítáte se hádat.

5. V situaci, kdy vás někdo rozčílí:

a) Vám vztek vydrží skutečně dlouho.

b) Na sobě nedáte nic znát, i když vás to mrzí.

c) Ihned bouchnete, ale stejně rychle vychladnete.

d) Málokdy se stane, aby se někomu povedlo vás naštvat.

6. Konflikt, jehož jste součástí:

a) Řešíte jen v případě, když víte, že máte pravdu.

b) Berete s humorem sobě vlastním.

c) Se snažíte vvyřešit po dobrém, konfliktům se spíše vyhýbáte.

d) Řešíte do posledního dechu. Neuhnete ani o píď.

7. Která z následujících barev se vám líbí nejvíce?

a) Červená

b) Zelená

c) Modrá

d) Žlutá

8. Na zábavě s přáteli se chováte:

a) Bavíte se jen s pár vybranými jedinci, v jejichž společnosti se cítíte dobře.

b) Jste hluční a máte tendence se hádat.

c) Jste bavič, který touží po pozornosti.

d) Jste posluchač, který málokdy něco řekne.

9. Jakou máte představu o své budoucnosti?

a) Žádnou

b) Zcela jasnou a plnou dobrých věcí.

c) Vaše budoucnost ve vás budí strach a obavy.

d) Svou budoucnost necháváte v rukou svého osudu.

10. Vy a sport, jak jste na tom?

a) Nikdy u žádné aktivity nevydržíte.

b) Sportujete pravidelně.

c) Jste líní a sport vás nebaví.

d) Sportujete pouze v případě, že je to nevyhnutelné.

Výsledky testu osobnosti:

V případě, že převažuje písmenko A, jste osobností sangvinik. Jste optimistický, společenský a usměvavý člověk, kterému občas chybí trpělivost.

V případě, že převažuje písmenko B, řadíte se mezi choleriky. Jste člověk se silnou vůli, který má rád každý aspekt svého života plně pod kontrolou. Jste tvrdohlavý a hádky berete jako výzvu dokázat si svou hodnotu.

V případě, že převažuje písmenko C, jste melancholik. Hodně a často přemýšlíte, jste velcí detailisté a lidem se příliš neotevíráte.

V případě, že převažuje písmenko D, řadíte se mezi flegmatiky. Životem vás provází klid a vyrovnanost. Každý problém berete s nadhledem sobě vlastním.

Zdroje: www.16personalities.com, www.doktor-psycholog.cz, znas.se