Způsobů, jakými proniknout do nitra našeho charakteru, je celá řada. Nyní odborníci přišli s novinkou. Povahu člověka může odhalit i to, jak držíme mobilní telefon. Pokud jste o tom doposud neslyšeli, pak rozhodně čtěte dál.

Kouzlo psychologie

Kouzlo psychologie tkví v tom, že dokáže rozklíčovat povahu každého člověka. Mnohdy za pomoci nástrojů, o kterých bychom to nikdy neřekli. Jedním takovým předmětem je mobilní telefon.

Respektive způsob, jakým svůj telefon držíme. To podle odborníků přesně vystihne naši skutečnou povahu. Není to tedy jen o tom, zdali jsme stvoření pro technické vymoženosti.

A co to o nás tedy vypovídá? Podívejte se na náš obrázek. Jsou na něm vyobrazené 4 různé způsoby, jakými lze mobilní telefon držet. Pokud i jednom z nich víte, že je ten váš, pak rozhodně čtěte dál.

V případě, že je způsob č. 1 vaším způsobem držení mobilu, pak jste podle odborníků bezstarostný optimista. Pokud se tedy přistihnete, že držíte mobilní telefon jen jednou rukou a vcelku obratně píšete palcem, máte sklon k tomu nedělat si z ničeho zbytečně starosti.

Věříte, že všechno zlé je pro něco dobré, a že všechno se dá vždycky vyřešit. Nikdy neztrácíte naději a víru, že i když se vám zrovna nedaří, nebude to trvat věčně. Jste sebevědomí, máte rádi neustálý pohyb kupředu a máloco vám dokáže zkazit náladu.

Jak držíte mobil?

Pokud držíte telefon jako na obrázku č. 2, pak jste podle odborníků spíše opatrný pozorovatel. Do ničeho se nepouštíte po hlavě a hodně zvažujete, než se odhodláte k jakémukoliv činu. Řídíte se heslem: Dvakrát měř, jednou řež.

Způsob, jakým držíte telefon, odhalí vaše skryté osobnostní rysy:

Zdroj: Youtube

Jste empatičtí a máte výborný smysl pro detail. Vaší nejlepší vlastností i schopností zároveň je to, že poměrně snadno vidíte do lidí. A to nejen do těch, které máte kolem sebe. Jste vyloženě rodinný typ, který rodině a přátelům nikdy nedomítne pomoc.

Pokud jste si jako způsob držení mobilního telefonu zvolili obrázek č. 3, pak jste člověk, který zvládá hned několik věcí najednou. Jste velice energičtí a málokdo stíhá vašemu tempu.

Vaším problém je, že to samé čekáte od ostatních. To se ale málokdy povede a vy jste z toho často zklamaní. Zkuste brát lidi takové, jací jsou a neměnit je k obrazu svému. Jste člověk, který za každé okolnosti zachová chladnou hlavu a myslí racionálně.

Pokud jde o práci, nemáte problém pracovat přesčas. Jste ambiciózní a své sny si chcete plnit hlava nehlava. Jen myslete na to, že i člověk jako vy občas potřebujete zasloužený odpočinek. Pokud si ho nedopřejete, hrozí vám syndrom vyhoření.

A nakonec, pokud držíte telefon jako na obrázku č. 4, pak jste člověk, který je ztělesněním moudrosti a vytrvalosti. Ostatní se na vás obraceji s prosbou o radu. Lidi přitahujete jako magnet. Nejen, že se s vámi cítí dobře, vy na ně přenášíte svůj klid.

Ačkoliv nás tyto testy plně nedefinují, rozhodně jsou způsobem, jak sami sebe lépe poznat, jak proniknout do nitra naší osobnosti a zlepšit, co je potřeba.

Zdroje: timesofindia.indiatimes.com, themindsjournal.com, www.timesnownews.com