Natálie Borůvková 10. 4. 2024 clock 3 minuty video

Zkoušeli jste někdy nahlédnout do svého nitra za pomoci optické iluze? Pokud ne, nyní nadešel váš čas. Za pomoci optického klamu s názvem „Šílené oko“ můžete zjistit, čeho se ve svém životě nejvíce bojíte. Tušíte, co to bude?

Síla optických klamů Každý člověk se obrazy před sebou interpretuje po svém, protože si každý vytváříme svou vlastní realitu. Příkladem takového obrázku je i optická iluze Šílené oko, která odhalí skryté aspekty naší povahy. Respektive se díky ní můžeme dozvědět, čeho se ve svém životě nejvíce bojíme. Strach je emoce, která často zůstává skrytá v našem podvědomí. Ne nadarmo se ale říká, že právě před strachem bychom neměli utíkat. Nyní je čas pohlédnout svým největším obavám do očí a jednou provždy se s nimi vypořádat. K odhalení vašich nejniternějších strachů stačí jediné: Soustředěně se zadívat na obrázek šíleného oka, a to, co v něm spatříte jako první, odhalí vaši největší obavu. Optické iluze jsou jistou formou psychoanalýzy, která nahlédne do nitra každého z nás. Laicky řečeno nabízí hluboký vhled do naší psychiky, který může odzrcadlit skryté pravdy o nás samotných. Jde o cestu sebepoznání, která je zcela jedinečná a nepodobá se žádné jiné. Díky ni odhalíte aspekty vašeho charakteru, o kterých jste dosud možná ani neměli tušení. V našem jedinečném testu se je ale můžete dozvědět. Nutno podotknout, že obrázek šíleného oka nemusí každý vnímat jen jako oko. Lze ho totiž interpretovat hned dvěma odlišnými způsoby. Co přesně vidíte? Někdo může spatřit na obrázku skutečně „jen“ oko, zatímco někdo další si může tento obrázek interpretovat jako příkop, který je kolem dokola obklopený stromy. Vjem, který si při pohledu na obrázek odnesete jako první, o vás mnohé prozradí. Jednoduchý test odhalí váš největší strach: Zdroj: Youtube Odhalí váš nějvětší strach a celkově odemkne dveře k vašim nejhlubším obavám. Skrze ne vám pak umožní nahlédnout do tajných zákoutí vašeho podvědomí. Pokud jste jako subjekt na obrázku spatřili děsivé oko, může to dle odborníků znamenat touhu po citovém bezpečí spojenou s obavami z neznámého. Přestože jste spokojení se svou současnou situací, uvnitř sebe vnímáte pocit znepokojení z toho, co vás čeká. Jakákoliv změna ve vás vyvolává pocity nejistoty a pochybností. To vás brzdí v osobním rozvoji, i když byste ledacos ve svém životě změnili. Pro jednou zkuste odhodit strach a skočit střemhlav do neznáma. V případě, že jste jako první na obrázku spatřili příkop obklopený stromy, jsou vaší největší obavou názory druhých. Těm často přikládáte až příliš velký význam. Reagujete podrážděně a všechno berete jako osobní útok. close Magazín Geniální optická iluze z roku 1915 prozradí váš věk. Jako první vidíte starou nebo mladou ženu? video I nevinné poznámky zanechávají trvalé šrámy na vaší psychice. Tato zvýšená citlivost může vést k nesprávným rozhodnutím, ovlivněných případnými soudy lidí kolem vás. Zkuste nemyslet na to, co si o vás myslí druzí a zaměřte se na své vlastní vnitřní pocity. close Magazín Test: Na obrázku vidíte 4 dveře. Které z nich byste otevřeli? Volba přesně určí, jaký máte typ osobnosti video Dělejte vše dle nejlepšího svědomí a vědomí. Stejně si pokaždé najde někdo, komu budete připadat nedostatečný a bude na vás hledět kriticky. V životě jde o to nalézt rovnováhu se svou vlastním podstatou. To ostatní není důležité. Zdroje: timesofindia.indiatimes.com, www.timesnownews.com, www.dailymail.co.uk

