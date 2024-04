Každý máme jiné tělo a samozřejmě i jinou tvář. Napadlo vás ale někdy, že právě tvar vašeho obličeje může být klíčem k poznání vaší osobnosti? Pokud ne, nahlédněte spolu s námi do našeho testu osobnosti a zjistěte, co o vás tvar vaší tváře vypovídá.

Vaše osobnost

Odborníci na psychologii se shodují, že právě tvar našeho obličeje může mnohé prozradit o našich charakterových vlastnostech. Pokud tomu nevěříte, vyzkoušejte si náš osobnostní test.

Test je více než jednoduchý. Na obrázku jsou zobrazené čtyři tváře. Ta, která se nejvíce podobá skutečnému tvaru vašeho obličeje, pak může mnohé napovědět o tom, kdo jste.

Podle Jeana Hanera, odborníka na čtení z obličeje, může právě struktura našeho obličeje vypovídat o našich jedinečných povahových vlastnostech a také o tom, jak se orientujeme ve světě kolem nás.

Od symetricky tvarovaného oválu po obličej připomínající čtverec je každá tvář klíčem k poznání, jací doopravdy jsme. Pokud tomu stále nevěříte, není nic snazšího, než si to vyzkoušet.

Haner uvádí, že tvar obličeje nejen odhalí našeho povahové vlastnosti, ale také to, jak se díky nim pohybujeme životem, a na co bychom si naopak měli dávat pozor. Jste připravení?

Tvar tváře

Pokud má váš obličej oválný tvar, disponujete podle Hanera přirozeným smyslem pro rovnováhu. Tu hledáte v každém aspektu svého bytí. Od vztahů po pracovní oblast. Ve všem potřebujete cítit balanc.

Co o vás prozradí vaše tvář?

Vaší silnou stránkou je flexibilita, díky které proplouváte životem bez větších obtíží. Snažíte se za každé situace nechat svou mysl otevřenou a k situacím i lidem přistupovat nestranně. Pravidla vám nic neříkají.

Raději dáváte přednost pocitům, kterými se řídíte v každé situaci. Někdy jste až příliš upřímní, a to vám může působit nemalé potíže. Proto se občas, než něco řeknete, zkuste nejprve na chvilku zamyslet.

V případě, že máte čtvercový tvar obličeje, jste energičtí jedinci se schopnosti vše hravě zanalyzovat. Životní výzvy přijímáte s lehkostí sobě vlastní a žádný stres pro vás není překážkou.

Jste důslední a odhodlaní dosáhnout všech svých cílů.

Pozor je třeba dát si na občasnou vehemenci. To, že něco nejde dnes, neznamená, že to nepůjde zítra. Z tohoto důvodu je třeba si občas dovolit oddech. Každá řeka přece teče sama.

Máte-li kulatý tvar obličeje, jste vřelí a velkorysí lidé. Za každé situace upřednostňujete štěstí druhých nad své vlastní a nacházíte uspokojení v podpoře lidí kolem sebe. Tím se protloukáte životem obklopení těmi, kteří vás za to mají rádi.

Dejte si však pozor, aby toho někdo neměl tendenci zneužít. I vaše vlastní potřeby a blaho jsou důležité.

Pokud je tvar vaší tváře srdcový, charakterizuje vás kreativita a odhodlání. Vaše vnitřní síla vás neustále žene kupředu, ve snaze splnit si každý svůj sen. To je vaším životním motorem. Dejte si ale pozor, abyste nebyli příliš tvrdohlaví. To by vám někdy mohlo být na škodu.

