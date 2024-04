Obrázkové hádanky jsou nejen skvělou zábavou ve chvílích, kdy se nudíme, ale slouží jako test našich kognitivních schopností. Příkladem je i náš obrázek. Ten si žádá jediné: Najít pirátský kompas do 10 sekund. Zvládnete to?

Důmyslná hádanka

Obrázkové hádanky jsou mysl odzbrojující hlavolamy, které prověří kognitivní schopnosti a vizuální bystrost každého z nás. V těchto na první pohled hezkých obrázcích se vždy skrývá nějaká výzva.

Právě tu je třeba rozluštit. Příkladem je i náš obrázek. Na něm je vyobrazených pět pirátů, kteří mezi sebou vedou vášnivý rozhovor. Důvodem jejich konverzace je ztracený kompas.

Kompas se ale navzdory všemu neztratil. Vzal jej jeden z pirátů. Jen se neví který. Na vás tedy je tuto záhadu rozluštit a nevynechat jediný – byť sebemenší – detail.

Obrázkové hádanky vyzývají každého, aby posunul hranice svých myšlenkových pochodů. Od rozpoznávání nejmenších detailů až po prostorové vnímání obrázku jako celku. Tyto hádanky vyžadují víc než jen zběžný pohled.

K jejich zdolání je zapotřebí kombinace těch nejlepších dovedností, jakými jsou pozornost, smysl pro detail, schopnost pracovat pod stresem a samozřejmě chuť to nevzdat.

Najít ztracený kompas je jako hledat jehlu v kupce sena. Rozhodně to nebude jednoduchý úkol. Je třeba zapojit bystrost zraku na nejvyšší možné obrátky. Jen tak budete schopní hádanku rozluštit.

Ztracený kompas

Při řešení hádanky a hledání ztraceného kompasu myslete na to, že nejde pouze o to, co vidí oči, ale také o to, jak mysl nakonec dešifruje a analyzuje informace, které jí předložíme.

Zdroj: Youtube

Nyní nastal čas vydat na cestu za naším dobrodružstvím a konečně najít ztracený kompas. Ti, kteří s podobnými hlavolamy nemají problém, podle odborníků vlastní tzv. orlí zrak. Ten přesahuje pouhou zrakovou bystrost a zaměřuje se na mnohdy neviditelné detaily.

Laicky řečeno jde o schopnost rychle a efektivně rozebírat, analyzovat a kombinovat informace. Schopnost, která se v časovém limitu 10 sekund jeví jako nepostradatelná.

Časové omezení dodává hádance správný „adrenalinový“ náboj a prověřuje nejen zmíněnou bystrost zraku, ale také mentální hbitost a rychlost. Nastavte časovač svých hodinek na 10 vteřin a hledejte ztracený kompas.

Zvládli jste to? Rozluštili jste hádanku ztraceného kompasu ukrytého někde mezi piráty? Pokud ano, pak vám gratulujeme! Prokázali jste výjimečnou úroveň soustředění, pozornosti k detailům a rychlého zpracování informací.

Vaše zdatnost rychle se zorientovat ve složitých vizuálních hádankách vás řadí mezi hrstku 10% vyvolených dospělých, kterým se to povedlo a kteří mají výjimečné kognitivní schopnosti podobné hlavolamy rozluštit.

Pro ty, kterým se to nepovedlo, přikládáme řešení. Kompas ukradl pirát s červeným šátkem na hlavě stojící na obrázku napravo. Když se podíváte pozorně, uvidíte kompas za páskem jeho kalhot.

close info Pinterest zoom_in Řešení hádanky

