Jak jste na tom se svým postřehem? Pokud nevíte a rádi byste to zjistili, pak rozhodně nikam neodcházejte a pusťte se do našeho rychlého testu.. Najdete věc, která na obrázek nepatří?

Postřeh a inteligence

Pokud vám záleží na zdraví vašeho mozku, pak ho musíte neustále trénovat. Nutit ho, aby aby v jednom kuse pracoval. Jen tak si zlepšíte postřeh a budete bystřit všechny své smysly.

Mentální aktivita je je pro náš mozek skutečně důležitá. Díky ní udržíme mozek po dlouhé roky vitální. Bez práce to však nepůjde. Pokud jsme vás teď vyděsili, nebojte. Postačí zvolit trénink hrou. Třeba v podobě hádanek a kvízů.

Ty jsou totiž pro náš mozek dokonalým cvičením, jak se zabavit a zároveň udělat mnohé pro to, abychom se vyhnuli neurodegenerativním chorobám typu demence a Alzheimerovy choroby. Pravidelným praktikováním těchto her zlepšíte postřeh a zajistíte vitalitu svému mozku.

Mozek potřebuje, abyste mu dávali podněty k přemýšlení. Jen tak bude pracovat, jak má, a nikdy nezakrní. Zároveň tím zlepšíte svou inteligenci a získáte novou perspektivu uvažování. Musíte mu však dávat podněty, které ho budou nutit přemýšlet a hledat řešení. Podněty, které nejsou snadné.

Pokud si myslíte, že hádanky a testy jsou pouze zábavnou kratochvílí, pak vás vyvedeme z omylu. Tyto hry zlepšují kognitivní schopnosti a zdraví našeho mozku. Díky nim se zapojí všechny mozkové závity a váš mozek nikdy nezestárne.

Co tam nepatří

Začít je ale nutné včas. I proto se říká: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítra. To platí i v případě, že jde o postřeh a inteligenci. Neměli bychom čekat na zítra nebo na pondělí, a pak se snažit zachránit nemožné.

Logické hry, hlavolamy a hádanky jsou tou nejlepší prevencí.

Tyto hry se zaměřují na zlepšení paměti, zapojení logického uvažování a úspěšné splnění stanovených úkolů. Jsou vhodné pro děti, dospělé i seniory. Zkrátka pro každého, komu jeho hlava není lhostejná.

Tyto hry zlepšují paměť a nutí mozek zapojit naplno všechny své závity. O co v nich jde? O udržení pozornosti, dlouhodobé zapamatování si informací a samozřejmě o nalezení řešení.

O o co v testu jde? Najděte věc, která na obrázek nepatří! Na vyřešení našeho rychlého testu máte omezený čas. Musíte to zvládnout do 5 vteřin. Jen tak si ověříte, jak váš postřeh pracuje a jak jste na tom se svou inteligencí. V okamžiku, kdy se časovač vašich hodinek zastaví, zastavte se spolu s ním.

Pokud jste odhalili, co na obrázek neptaří, pak vám patří veliká gratulace. Pokud stále tápete a nevíte, co to může být, pak nezoufejte. My to víme a rádi vám to sdělíme. Na obrázek nepatří banán, který se nehodí pro vaření se zeleninou, jako jsou brambory, česnek, cibule, papriky atd.

