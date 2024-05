Pokud máte bystrý postřeh a všímat si nejmenších detailů vám nečiní žádné obtíže, pak rozhodně nikam neodcházejte. Přinášíme vám jedinečný test postřehu. Poznáte, která z dvou žen je mužova manželka?

Dvě ženy

Hádanky a hlavolamy jsou víc než zábavnou kratochvílí. Jsou jedinečným tréninkem pro náš mozek, který rozhýbe všechny mozkové závity. Dokonce i u těch nejlínějších jedinců mají úspěch.

close info Pinterest zoom_in Ženy se perou o muže. Jedna z nich je jeho manželka

Pravidelným řešením hádanek a hlavolamů zlepšíte kognitivní schopnosti, naučíte se rychleji a lépe přemýšlet a neunikne vám žádný důležitý detail.

Pokud si chcete ověřit, jak na tom s myšlením a hlavně postřehem skutečně jste, máme pro vás jedinečný test. Musíme vás však upozornit, že vyřešit ho zvládnou jen ti nejlepší.

Myslíte si, že se zařadíte mezi ně a hádanku vyřešíte? Nebo budete patřit mezi 95 % těch, kterým se to nepovedlo? Nejprve si ale řekněme, o co v našem testu postřehu skutečně jde.

Na zdánlivě obyčejném obrázku jsou zobrazené dvě ženy, které se perou o jednoho muže. Obě ženy jsou blondýny. Na sobě mají džínovou sukni a modré triko s límečkem.

V uších žluté visací náušnice a na rtech rudou rtěnku. Každá z těchto žen drží za ruku stejného muže. Jedna ho tedy drží za pravou a druhá za levou paži.

Vaším úkolem je určit, která z těchto žen je manželkou daného muže. Protože jedna z nich to skutečně je. Víte, jak to poznáte?

Je potřeba zapojit logiku, všímat si každého – byť toho nejmenšího – detailu a samozřejmě přemýšlet. Co všechno by mohlo posloužit jako indície vedoucí k cíli?

Která je manželkou muže?

Pokud jste i přes značnou obtížnost rozhodnutí si náš test postřehu vyzkoušet, nastavte si časovač hodinek na námi požadovaný čas. Dostáváte od nás 10 vteřin. Víc ani ťuk.

Najdete 3 rozdíly?

Zdroj: Youtube

Z tohoto důvodu je nutné, abyste byli velice pozorní a skutečně zapojili logiku. Jen tak máte šanci ženu, která je manželkou onoho muže, skutečně objevit. Navíc v časovém limitu 10 vteřin.

Podívejte se na obrázek znovu a velice pozorně. Vnímejte ho jako celek. Následně si projděte každý detail zvlášť. Zaměřte se na maličkosti, které by mohly posloužit jako indície a navést vás na správný směr.

V okamžiku, kdy se časovač vašich hodinek zastaví, zastavte se spolu s ním. Pokud jste ženu, která je manželkou onoho muže, našli, pak vám patří veliká gratulace. Právě jste se zařadili mezi nejbystřejší jedince, kterým se povedlo naši hádanku pokořit.

Pokud ale stále nevíte, která z žen je manželkou muže, pak nezoufejte. My to víme a rádi vám tuto ženu ukážeme. Manželkou muže na obrázku je žena napravo. Prozradila ji svatební fotografie na zdi. Všimněte si tetování, které má nevěsta na krku. Žena stojící napravo má tetování na tom samém místě. Její sokyně jej má na druhé straně, na svatební fotografii by tudíž nebylo vidět.

Zdroje: www.jagranjosh.com, timesofindia.indiatimes.com, www.msn.com