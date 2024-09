Přemýšleli jste někdy nad tím, jak bystrý je váš postřeh? Pokud nevíte a rádi byste to zjistili, pak pro vás něco máme. Bleskový test postřehu, který rychle odhalí, zdali jste jestřáb, osel nebo želva.

Bystrý postřeh

Náš postřeh do značné míry vypovídá o tom, jak fungují naše kognitivní funkce, jak jsme schopní se koncentrovat na výsledné řešení a jak dokážeme přemýšlet.

Právě to je ukazatelem zdraví našeho mozku, orgánu, který je pro náš život naprosto nezbytný a bez kterého se neobejdeme.

I proto bychom se o mozek měli starat a zajistit mu správnou péči. Jen tak budeme schopní žít podle svých představ a vyvarovat se degenerativních chorobám typu demence a Alzheimerovy choroby.

Právě Alzheimerova choroba je typem demence, který nás ohrožuje nejvíce. V současné době postihuje značnou část světové populace a prognózy do budoucna nejsou příliš pozitivní.

Alzheimerovou chorobou trpí kolem 44 miliónů světové populace. Do roku 2050, tedy za necelých 30 let, by se tato cifra měla dokonce zdvojnásobit.

Jestřáb, osel, želva

Odborníci se shodují, že zdraví mozku úzce souvisí s životním stylem. Tím máme na mysli zdravou a nutričně vyváženou stravu, dostatek pohybu a psychickou pohodu.

Najdete 9 mezi 6:

Zdroj: Youtube

To ale nestačí. Je třeba vyvarovat se kouření, nadměrné konzumaci alkoholu, mít optimální tělesnou hmotnost a preventivní snahou se vyvarovat onemocnění diabetem 2. typu.

Dále je potřeba chránit si svůj zrak a sluch, neprodělat jakýkoliv úraz hlavy a neizolovat se od lidí. Co bychom také neměli podcenit, je dostatečný mentální trénink.

Mentální trénink rovná se cvičení, ve kterém zapojíme každý mozkový závit. Můžete luštit křížovky, dělat zábavné kvízy nebo si zkusit náš bleskový test postřehu.

Jeho autorem je Hans Strangmüller, německý psycholog, který na základě 5 rozlišných obrázků dokáže odhalit, jak bystrý máte postřeh. Na prvním obrázku musíte mezi devítkami najít tři číslice 6.

close info Pinterest zoom_in Odhalte mezi devítkami tři číslice 6

Na druhém obrázku mezi písmeny R dvakrát písmeno B.

close info Pinterest zoom_in Najdete mezi mezi písmeny R dvakrát písmeno B?

Na třetím obrázku mezi písmeny I odhalit jedničku.

close info Pinterest zoom_in Odhalte mezi písmeny I odhalit jedničku

Na čtvrtém obrázku mezi písmeny Q odhalit 0.

close info Pinterest zoom_in Odhalte mezi písmeny Q odhalit 0

Na pátém pak mezi množstvím písmen M písmeno N.

close info Pinterest zoom_in Najdete mezi množstvím písmen M písmeno N?

Pokud všechny rozdíly odhalíte v časovém limitu 10 vteřin, máte postřeh jako jestřáb. Pokud to stihnete do 30 vteřin, jste osel. A pokud na rozluštění našeho testu postřehu potřebujete více než minutu, máte postřeh pomalý jako želva.

Zdroje: www.lepaya.com, www.jagranjosh.com, brightside.me