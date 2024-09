Demence a Alzheimerova choroba jsou ohrožením pro každého z nás. Dobrou zprávou zůstává, že existuje cesta, jak proti těmto chorobám bojovat. Jednou z možností, jak se degenerativním nemocem bránit, je řešení hádanek a testů. Najdete 3 rozdíly mezi obrázky krmení lva?

Alzheimerova choroba je nejrozšířenějším typem demence. V současné sobě ohrožuje přibližně 44 miliónů světové populace. Začíná plíživě a často ji lze v jejích počátcích zaměnit s běžným zapomínáním.

Najdi 3 rozdíly mezi obrázky krmení lva za 22 sekund

Tento stav bohužel netrvá dlouho. Konečná fáze této nemoci má bohužel pro každého postiženého zcela fatální následky. Pokud se demenci chcete vyhnout, je potřeba začít co nejdříve s vhodnou prevencí.

Tu objevili vědci z Lancet Institutu, kteří zkoumají léčbu a vývoj demence. Zjistili, že je nutné dodržovat 14 bodový seznam faktorů, které riziko demence výrazně snižují.

„Mnoho lidí po celém světě má za to, že demence je nevyhnutelná. Jenže není. Naše zpráva shrnuje, že šance na to, aby se nemoc nerozvinula nebo aby se potlačila na svém počátku, jsou obrovské,“ uvedl Gill Livingston, vedoucí autor studie pro The Guardian.

A jaké faktory mají vědci z Lancet Institutu na mysli? V první řadě vyšší stupeň dosaženého vzděláni, dále pak prevenci ztráty sluchu, nízkou hladinu LDL cholesterolu, dobré duševní zdraví, fyzickou aktivitu, prevenci poranění mozku, zamezení vzniku diabetu, absenci kouření, optimální hodnotu krevního tlaku, optimální tělesnou hmotnost, snížení konzumace alkoholu na úplné minimum, zamezení sociální izolaci, zdravé životní prostředí a zdravý zrak.

Najdete 3 rozdíly?

Podle vědců je nutné, abychom se všichni snažili těchto 14 bodů dodržovat. Pokud se tak nestane, riziko vzniku demence stoupá. A to bez ohledu na pohlaví a věk.

Najdete 9 mezi 6:

„Rovněž je velmi zásadní zdůraznit, že zatímco máme silnější důkazy než dřív o tom, že dlouhodobější vystavování se riziku s sebou nese větší následky… není nikdy ani příliš brzy, ani příliš pozdě,“ dodal pro The Guardian Gill Livingston.

Autoři studie také uvedli, že všechny vyjmenované faktory je každý člověk schopný si efektivně pohlídat. V podstatě záleží na jeho prioritách a preferencích.

Dalším možným způosbem, jak demenci předcházet, je trénink mozku. Ten zahrnuje vše, přičemž mozek musí pracovat. Mělo by však jít o taková cvičení, která nám dají pořádně zabrat.

Je to stejné jako s fyzickou aktivitou. Aby na naše tělo získalo pro své svaly, co potřebuje, musí být každý trénink koncipovaný vědomě. Pokud budete stále provádět stejné cviky, s vaším tělem to z dlouhodobého hlediska nic zásadního neudělá. Pokud vám zdraví vašeho mozku není lhostejné, zkuste si náš test postřehu.

V něm je nutné mezi obrázky krmení lva nalézt 3 rozdíly, které oba obrázky odlišují. Zvládnout to musíte v časovém limitu 22 vteřin. Dáte to?

Pokud ano, máte postřeh zcela v pořádku. Pokud rozdíly nevidíte, první je v masu, které krotitel lvů hází zvířeti, druhý se nachází v natažené paži krotitele a poslední je viditelný v ohradě kolem lva. Vidíte je?

Zdroje: www.jagranjosh.com, frenchtownhardware.com, www.hindustantimes.com