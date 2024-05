Přemýšleli jste někdy nad tím, jak jste na tom s postřehem? Zda vám nedělá problém všimnout si detailů, nebo jste v tomto směru spíše nováčkem a unikne vám takřka všechno? Zkuste si náš test a ihned to zjistíte. Najdete mezi obrázky lodiček 3 rozdíly?

Jaký máte postřeh?

Hádanky a hlavolamy jsou víc než zábavnou kratochvílí. Jsou způsobem, jak dokonale potrénovat svůj mozek a rozhýbat všechny mozkové závity. Na své si tak přijdou i ti nejlínější jedinci.

close info Pinterest zoom_in Test postřehu: Najdi 3 rozdíly mezi obrázky lodiček

Hádanky a hlavolamy zlepšují kognitivní schopnosti, smysl pro detail a učí nás pořádně přemýšlet. Tak dobře, že vidíme i zdánlivě neviditelné.

Příkladem takového hlavolamu je i náš test postřehu. Vyřešit ho ale zvládne jen málokdo. Budete patřit mezi ty, kterým se to povedlo?

Pokud si to chcete vyzkoušet a chcete zjistit, zdali disponujete superpostřehem, pak si nastavte časovač svých hodinek na 7 vteřin. Přesně tolik času od nás dostáváte. Víc ani ťuk. Pak se pozorně podívejte na náš obrázek. A co že na něm vlastně je?

Na každém z obrázků vidíme lodičku červené barvy. Jde o plachetnici s bílou plachtou. Vedle každé z plachetnic je tužka a lahvička s inkoustem. Obě plachetnice se nachází na polici vedle obrazu.

Vidíte je?

Na obrázku také vidíme, že místo, na kterém se plachetnice nachází, je ze dřeva. Stejně jako rám obrazku, vedle kterého plachetnice stojí.

Najdete 3 rozdíly?

Na první pohled totožné obrázky ale tak totožné nejsou. Odlišují je od sebe 3 poměrně zásadní rozdíly, které čekají, až je odhalíte. Ba co víc, až nám tyto rozdíly ukážete.

V okamžiku, kdy se časovač vašich hodinek zastaví, zastavte se spolu s ním. Pokud jste 3 rozdíly, které bylo potřeba najít, skutečně našli, pak vám patří veliká gratulace. Patříte mezi skutečné génie, kterým neunikne žádný detail.

Tuto vlastnost jistě využijete i v jiných oblastech svého života, ne pouze při řešení hádanek. Pokud ale stále nevíte, kde se ony tři rozdíly mezi obrázky lodiček nachází, pak rozhodně nezoufejte. My to víme a jsme připravění vám to říct.

První rozdíl je patrný na tužce vedle lodičky, která na obrázku vpravo postrádá kroužek, který ale tužka nalevo má. Druhý rozdíl vidíte na středové části lodičky, kde na obrázku č. 1 z plachty vyčnívá lano, jímž je plachta k lodi přichycena, to u obrázku č. 2 není.

Poslední rozdíl pak najdete v rámu obrazu, jehož část je viditelná vedle lodiček. Ten je na obrázku vpravo vytvořený jinak, než na obrázku vlevo. Tak co, vidíte všechny rozdíly?

Zdroje: www.jagranjosh.com, timesofindia.indiatimes.com, www.timesnownews.com