Hádanky jsou krátké slovesné projevy v podobě hříček. Aristoteles je kdysi definoval jako metafory. Původ slova hádanka lze hledat v indoevropských jazycích. Pokud jsou hádanky vaší oblíbenou zábavou, rozhodně si vyzkoušejte náš test postřehu. Podaří se vám vyřešit naši obrázkovou hádanku?

Test postřehu

Hádanky, hlavolamy a další výzvy jsou víc než zábavnou kratochvílí. Jsou způsobem, jak zbystřit své smysly a naučit se lépe a rychleji přemýšlet. Pravidelným řešením hádanek a hlavolamů zlepšujete kognitivní schopnosti, učíte se vnímat všechny potřebné detaily a soustředit naplno svou koncentraci na dané téma.

Vyřeš tuto obrázkovou hádanku.

Pokud o tom stále pochybujete, zkuste si náš test postřehu. Ten však zvládnou rozluštit jen vysoce inteligentní lidé. A o co, že se vlastně jedná? Na zdánlivě obyčejném obrázku vidíme příklady. V nich se sčítají a násobí tři různé symboly.

Vidíme zde květiny, lvy a jahody. První dva řádky obsahují pouze sčítání, zatímco v následujících dvou se kromě sčítání také násobí. V posledním řádku je pak ukrytá výzva, která čeká na to, až ji rozluštíte.

Je potřeba, abyste dopočítali výslednou hodnotu posledního řádku, ve kterém jsou květina, lev a jahoda. Všechny symboly se násobí. Je potřeba, abyste byli obzvláště pozorní a nevynechali žádný důležitý detail.

Matematické hádanky si kromě znalosti matematiky žádají logické přemýšlení. Mezi jednotlivými prvky totiž existuje jistá souvislost. Vaším úkolem je tuto souvislost odhalit a dobrat se výsledku.

Bude zapotředí naprosté soustředěnosti a samozřejmě nesmíte vynechat jedinou maličkost, která by vás mohla nasměrovat k cíli. Je nutné projít obrázek kousek po kousku. Řádek po řádku.

Pokud jste rozhodnutí si náš test postřehu vyzkoušet, pak na nic nečekejte a pusťte se do toho. Připravte si všechny své smysly. Jen tak máte šanci náš test pokořit.

Jaký je výsledek?

Čeho všeho jste si všimli? Prohlédli jste si pozorně celý obrázek? Napadá vás souvislost, která všechny vyobrazené symboly spojuje?

Indície mohou být ukryté naprosto všude. Náš test postřehu navíc ztěžuje fakt, že na jeho vyřešení máte omezený čas. Přesněji řečeno od nás dostanete pouhých 9 vteřin. Víc ani ťuk. To není mnoho, že? Přesto, pokud budete opravdu pozorní, výslednou cifru zjistíte.

V okamžiku, kdy se časovač vašich hodinek zastaví, zastavte se spolu s ním. Pokud jste se výsledku dobrali, pak vám patří veliká gratulace. Právě jste se zařadili mezi vysoce inteligentní jedince, kteří jsou zrození pro podobné výzvy.

V případě, že stále nevíte, jaká má výsledná cifra být, nezoufejte. My ji známe a řekneme vám ji. Výsledná cifra je 168. Abyste tomu lépe porozumněli, pojďme si to rozebrat. Součtem 3 květin dostanete číslo 24. Hodnota jedné květiny je tedy 8. Součtem květiny a dvou lvů získáváte číslo 14. To znamená (14–8) / 2 = 3. Květina × lev + jahoda = 31. Hodnota jedné jahody je tedy 31– (8x3) = 7. Výsledná hodnota květina × lev × jahoda je tedy 8 × 3 × 7 = 168

