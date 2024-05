Přemýšleli jste někdy nad tím, jak jste na tom s postřehem? Zdali vám nedělá problém všimnout si každého detailu nebo jste v tomto směru spíše nováčkem a unikne vám takřka všechno? Pokud chcete vědět, jak na tom s postřehem skutečně jste, zkuste odhadnout, který ze studentů podvádí při písemce?

Jaký máte postřeh?

Hádanky a hlavolamy jsou víc než zábavnou kratochvílí. Jsou způsobem, jak dokonale potrénovat svůj mozek a rozhýbat všechny mozkové závity. Na své si tak přijdou i ti nejlínější jedinci.

Hádanky a hlavolamy zlepšují kognitivní schopnosti, smysl pro detail a učí nás pořádně přemýšlet. Tak dobře, že vidíme i zdánlivě neviditelné.

Příkladem takového hlavolamu je i náš test postřehu. Vyřešit ho ale zvládne jen málokdo. Budete patřit mezi ty, kterým se to povedlo?

Pokud si to chcete vyzkoušet a chcete zjistit, zdali disponujete superpostřehem, pak si nastavte časovač svých hodinek na 3 vteřiny. Přesně tolik času od nás dostáváte. Víc ani ťuk. Pak se pozorně podívejte na náš obrázek. A co že na něm vlastně je?

Na obrázku vidíme školní učebnu. V ní si můžeme všimnout tří lavic a několika židlí. U každé lavice sedí žák. Na obrázku jsou dvě dívky a jeden spící chlapec. Každý z žáků má na lavici pár učebnic.

Vidíte ho?

Na obrázku také vidíme, že obě dívky, sedící v předních lavicích, hledí do otevřeného sešitu. Snaží se doplnit správné odpovědi do písemky.

Chlapec sedící v lavici za nimi má hlavu opřenou o dvě knihy. Vypadá to, že spí a hodina ani písemka ho nijak nezajímají. Vaším úkolem je určit, který ze studentů při písemce podvádí. Jeden z nich to skutečně je.

V okamžiku, kdy se časovač vašich hodinek zastaví, zastavte se spolu s ním. Pokud jste studenta, který při písemce podvádí, odhalili, pak vám patří veliká gratulace. Patříte mezi skutečně chytré jedince, kterým neunikne žádný detail.

Tuto vlastnost jistě využijete i v jiných oblastech svého života, ne pouze při řešení hádanek. Pokud ale stále nevíte, který ze studentů při písemce podvádí, pak rozhodně nezoufejte. My to víme a jsme připravění vám to říct.

Student, který při písemce podvádí, je chlapec spící v zadní lavici. Důvodem jeho relaxace je fakt, že díky taháku na své noze zvládl písemku rychleji, než ostatní žáci.

Proto si v poklidu může odpočívat. Nic ho nestresuje. Písemku má dávno hotovou. Ať už jste náš test postřehu zvládli svépomocí nebo až spolu s námi, zasloužíte si pochvalu. Dnes to opravdu nebylo jednoduché.

