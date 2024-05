Hlavolamy a testy jsou skvělým způsobem, jak si ověřit svůj postřeh a schopnost přemýšlet. Příkladem je i náš test postřehu a inteligence. Najdete ve strašidelném lese ukryté démony?

Havolamy a testy inteligence si žádají skutečně bystré přemýšlení. Jsou tedy víc než zábavnou kratochvílí. Jsou jedinečným tréninkem pro náš mozek a všechny mozkové závity.

Jak vám to pálí?

Odbornící se shodují, že pravidelným řešením hlavolamů můžeme zlepšit kognitivní schopnosti, smysl pro detail i vizuální vnímání. Je ale potřeba se důkladně zamyslet.

Bez toho by to totiž nešlo. Pokud si chcete ověřit, jak na tom se svým postřehem a bystrostí jste, neváhejte si vyzkoušet náš test postřehu a inteligence. Vyřešit ho ale zvládnou jen ti nejbystřejší.

Nejprve si nastavte časovač hodinek na 10 vteřin. To je čas, který od nás dostáváte k vyřešení našeho testu. Není to mnoho, ale můžeme vás ujistit, že těm nejlepším to bude stačit.

A o co že vlastně jde? Na obrázku vidíte dva koně, na jednom s nich sedí muž s kloboukem na hlavě. Tento muž putuje lesem. Kam jede a za jakým účelem, to nevíme. To ale není důležité.

Najdete démony?

O co v tomto testu postřehu a inteligence skutečně jde, jsou démoni. Ti se nachází na stejném obrázku jako muž se dvěma koňmi. Démoni jsou ale skrytí. Na vás je démony objevit, a dokonce nám sdělit, kolik jich je.

Najdi rozdíly na těchto obrázcích:

Zdroj: Youtube

Je tedy potřeba, abyste byli skutečně pozorní. Tyto testy nejsou jednoduché. Je nutné, abyste vnímali obrázek jako celek a zároveň si ho prošli kousek po kousku. Abyste vnímali každý detail zvlášť. Démoni se totiž mohou nacházet skutečně kdekoliv.

Musíte naplno zapojit svůj mozek a pořádně přemýšlet. Vnímejte tvary, čáry a jakýkoliv znak, který vás může dovést k cíli. Nenechte se rozhodit tím, že na vyřešení tohoto hlavolamu máte omezený čas.

Přece jen jde o zábavu. Tak na to myslete. V okamžiku, kdy se časovač vašich hodinek zastaví, zastavte se spolu s ním. Pokud jste démony našli, pak vám patří veliká gratulace.

Právě jste se zařadili mezi jedince, kterým neunikne žádný – byť sebemenší – detail a kterým to skutečně pálí. Disponujete skvělou bystrostí. Pokud ale stále nevíte, kde se démoni nacházejí, nezoufejte. My vám to rádi sdělíme.

Nejprve si ale řekněme, kolik démonů na obrázku je. Možná budete překvapení, ale celkový počet démonů je 13. Ano, přesně tak. Démoni jsou rozmístění po celém lese. Abyste se lépe zorientovali, podívejte se na obrázek níže. Tam všechny démony uvidíte.

close info pinterest zoom_in Démoni v lese

Zdroje: www.jagranjosh.com, www.thesun.co.uk, knewz.com