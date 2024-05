Jak jste na tom se svým postřehem? Myslíte si, že vám neunikne žádný detail, nebo jsou detaily tím posledním, čeho si všimnete? Pokud si to chcete ověřit, pak si zkuste náš test postřehu. Najdete zebru mezi žirafami?

Test postřehu

Hádanky, hlavolamy a testy jsou víc než zábavou ve chvílích, kdy se nudíme a máme dlouhou chvíli. Jsou jedinečným způsobem, jak potrénovat svůj mozek a rozhýbat všechny mozkové závity.

Na své si tak přijdou i ti nejlínější jedinci. Pravidelným řešením podobných výzev můžete zlepšit kognitivní schopnosti, zbystřit smysl pro detail a neučit se pracovat pod náporem stresu a rychle ubíhajícího času.

Pokud tomu stále nevěříte, pak rozhodně nikam neodcházejte. Přinášíme vám jedinečný test postřehu, který však zvládne vyřešit jen člověk se superpostřehem.

Odborníci se shodují, že pouhých 5 % zúčastněných hádance přijde na kloub. Zbytek ji nikdy nevyřeší. Zařadíte se mezi 5 % výjimečných, kterým se to povede, nebo zůstanete na straně poražených?

Pokud nevíte, už na nic nečekejte a nastavte si časovač hodinek na 5 vteřin. To je čas, který od nás máte k dispozici. Není to mnoho. Proto je potřeba zapojit všechny smysly najednou a jednat rychle.

Najdete zebru?

Musíme si všímat všech potřebných a důležitých detailů, které vás mohou zavést ke kýženému cíli. Vše, co může posloužit jako indície, musíte brát v potaz.

Najděte 3 rozdíly v těchto obrázcích:

Zdroj: Youtube

Nesmíte nic vynechat. Pořád ale myslete na to, že to má být zábava. Když se vám to nepovede dnes, díky tomuto tréninku příště jistě budete lepší. A o co přesně jde? Na zdánlivě obyčejném výjevu plném žiraf je skrytá výzvy.

Ta čeká, až, a zda-li vůbec ji objevíte. Tou výzvou je zebra. Ta na obrázku plném žiraf skutečně je. Najít, kde se však nachází, je vaším úkolem. Na obrázku vidíte žirafy různých barev a velikostí. Je tu červená žirafa, žlutá žirafa a také velké množství bílých žiraf.

Na obrázku je také několik zelených stromů. Ty se nacházejí mezi vyobrazenými zvířaty. Vaším úkolem je v tomto obrázku najít zebru. Už ji vidíte? V okamžiku, kdy časovač vašich hodinek odbije poslední vteřinu, se zastavte.

Pokud jste zebru našli, pak vám patří obrovská gratulace. Právě jste se zařadili mezi 5 % zúčastněných, kterým se to v časovém limitu 5 vteřin skutečně povedlo.

Pokud ale stále nevíte, kde by zmíněná zebra mohla být, nezoufejte. My to víme a rádi vám to sdělíme. Zebra je v pravé spodní části obrázku. Když se tam zadíváte nyní, jistě spatříte zvíře obdařené pruhy. Tak co, vidíte ji?

Zdroje: www.jagranjosh.com, www.thesun.co.uk, timesofindia.indiatimes.com