Hádanky a vizuální testy jsou skvělým způsobem, jak se zabavit a udělat mnohé pro správné fungování svého mozku. Orgánu, který je pro náš život zcela nezbytný. Jeden takový test vám přinášíme i my. Najdete na obrázku odlišnou raketu?

Jaký máte postřeh

Pokud si myslíte, že je váš postřeh skutečně pohotový, pak rozhodně nikam neodcházejte. Máme pro vás jedinečný test vizuálních dovedností, který procvičí všechny vaše smysly. Jde o cvičení, které rozhýbe všechny mozkové závity.

Mozek je pro každého člověka životně důležitý orgán. Proto je nutné se o něj měli adekvátně starat. Jen tak udržíme mozek po dlouhé roky v kondici a nedovolíme mu zlenivět a chřadnout. Procvičování mozku je také skvělou prevencí degenerativních onemocnění typu demence a Alzheimerovy choroby.

Alzheimerova choroba je nejrozšířenějším typem demence, kterým každoročně onemocnění velké množství lidí. Podle odborníků bude toto číslo dále narůstat a v roce 2050 může dosáhnout dvojnásobku dnešní hodnoty.

Alzheimerova choroba způsobuje nevratné změny mozkových buněk a s nimi spojené ubývání mozkové hmoty. Ačkoliv velká část z nás považuje demenci za přirozenou součást stárnutí, podle odborníků tomu tak není.

Demence skutečně není přirozeným projevem toho, že stárneme. Navíc, pokud budeme chtít, můžeme demenci předcházet. Způsobů je hned několik. Musíte dodržovat zdravý životní styl, dostatečně se hýbat a nutit mozek, aby pracoval.

Kromě mozku je potřeba starat se také o své srdce. To je s mozkem úzce spjaté. Výzkumy ukázaly, že vše, co je dobré pro srdce, svědčí také našemu mozku.

Odlišná raketa

Srdce potřebuje pohyb a stravu bohatou na vitamíny a minerály. Jako trénink mozku se nabízí řešení mentálních mozkových her, které rozhýbou i ten nejlínější mozkový závit a nenechají mozek usnout na vavřínech.

Nejúčinnější cestou jsou v tomto směru hádanky, hlavolamy, optické iluze a vizuální testy, které vyžadují vysokou míru koncentrace a rychlý úsudek. Všechna tato mentální cvičení zlepšují kognitivní funkce mozku.

Jednu takovou mentální mozkovou hru vám přinášíme i my. Přesněji řečeno pro vás máme test, který důkladně aktivitu vašeho mozku prověří.

O co v našem testu jde? Na obrázku vidíte velké množství zdánlivě shodných raket. V tomto případě však zdání klame. Jedna z vyobrazených raket je jiná než ostatní. Vaším úkolem je určit, která raketa to je.

Ti nejlepší to podle odborníků dají do 5 sekund. Připravte se na to, že musíte jednat skutečně rychle a být co nejvíce pozorní. Zkuste ze sebe dostat maximum.

V okamžiku, kdy se časovač vašich hodinek zastaví, zastavte se spolu s ním. Pokud jste odlišnou raketu našli, pak skvělé, jste skutečně nejlepší.

Pokud stále nevíte, kde se odlišná raketa nachází, nezoufejte. Stačí se podívat na obrázek níže, kde je odlišná raketa označená červeným kroužkem. Tak co, už ji vidíte?

close info Pinterest zoom_in Vidíte ji?

Zdroje: www.jagranjosh.com, www.msn.com, www.the-sun.com