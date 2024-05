Přemýšleli jste někdy nad tím, jak jste na tom s postřehem a bystrostí? Zdali vám nedělá problém všimnout si každého detailu nebo jste v tomto směru spíše člověkem, kterému podobné detaily unikají? Zkuste si náš test rychlosti vašeho mozku. Najdete deštník mezi pštrosy?

Hádanky a jim podobné testy jsou víc než zábavnou kratochvílí. Jsou způsobem, jak dokonale potrénovat mozek a rozhýbat všechny mozkové závity. Na své si tak přijdou skutečně všichni.

Test rychlosti vašeho mozku

Cílem každého hlavolamu je především zapojit důvtip a za jeho pomoci najít řešení. Ačkoliv jsou hádanky a hlavolamy způsobem, jak zlepšit kognitivní schopnosti, smysl pro detail a samotné přemýšlení, pořád by to měla být legrace.

Na to bychom neměli zapomínat. Při řešení hádanek je často nutné vidět i to, co se na první dobrou jeví jako zdánlivě neviditelné.

Příkladem takového hlavolamu je i náš test rychlosti vašeho mozku. Vyřešit ho ale zvládnou jen skuteční géniové. Budete patřit mezi ně?

Pokud si to chcete vyzkoušet a chcete zjistit, jak jste na tom se svým postřehem, pak si nastavte časovač svých hodinek na 3 vteřiny. Přesně tolik času od nás dostáváte. Víc ani ťuk. Pak se pozorně podívejte na obrázek. A co že na něm vlastně je?

Na obrázku je velké množství pštrosů. Ty se pohybují různými směry, mají poměrně vykulené oči a mezi nimi je písek a pár kaktusů.

Vidíte deštník?

Někde uprostřed těchto pštrosů je ukrytá výzva, která čeká na vaše odhalení. Najít ji ale rozhodně nebude snadné.

Pokud najdete chybu, jste géniové:

Zdroj: Youtube

Vaším úkolem je mezi pštrosy objevit deštník. Ten na obrázku skutečně je. Jen je dobře schovaný. Zároveň ne tak, abyste ho nemohli najít.

V okamžiku, kdy se časovač vašich hodinek zastaví, zastavte se spolu s ním. Pokud jste deštník mezi pštrosy objevili, pak vám patří veliká gratulace. Patříte mezi skutečné génie, kterým neunikne žádný detail.

Tuto vlastnost jistě využijete i v jiných oblastech svého života, ne pouze při řešení hádanek a testů. Pokud ale stále nevíte, kde se deštník nachází, nezoufejte. My to víme a jsme připravění vám to říct.

Při hledání deštníku bylo potřeba rychle projít každého pštrosa zvlášť. Bylo potřeba nevynechat jediný detail vedoucí k cíli.

Děštník se nachází v pravém dolním rohu obrázku. Přesněji řečeno mezi třetím a čtvrtých pštrosem od pravého okraje obrázku. Pro lepší orientaci přikládáme obrázek, na kterém je deštník pečlivě vyznačený. Tak co, už ho vidíte?

close info Pinterest zoom_in Vidíte deštník?

Zdroje: www.jagranjosh.com, starlight-lodge.com, timesofindia.indiatimes.com