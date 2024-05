Přemýšleli jste někdy nad tím, jak jste na tom s postřehem a bystrostí? Zdali vám nedělá problém všimnout si každého detailu? Pokud vás zajímá, jak na tom se svým postřehem jste a jak rychle pracuje váš mozek, pak si zkuste náš test rychlosti. Najdete na obrázku důchodců 3 rozdíly?

Test rychlosti mozku

Hádanky a jim podobné testy jsou víc než zábavnou kratochvílí. Jsou způsobem, jak dokonale potrénovat mozek a rozhýbat všechny mozkové závity. Na své si tak přijdou skutečně všichni.

close info pinterest zoom_in Procvič rychlost mozku. Najdi na obrázku důchodců 3 rozdíly

Cílem každého hlavolamu je především zapojit důvtip a za jeho pomoci najít řešení. Ačkoliv jsou hádanky a hlavolamy způsobem, jak zlepšit kognitivní schopnosti, smysl pro detail a samotné přemýšlení, pořád by to měla být legrace.

Na to bychom neměli zapomínat. Při řešení hádanek je často nutné vidět i to, co se na první dobrou jeví jako zdánlivě neviditelné.

Příkladem takového hlavolamu je i náš test rychlosti mozku. Vyřešit ho ale zvládnou jen skuteční géniové. Budete patřit mezi ně?

Pokud to ale nedáte v časovém limitu, s přemýšlením máte zjevný problém. Pokud si to chcete vyzkoušet a chcete zjistit, jak jste na tom se svým postřehem, nastavte si časovač svých hodinek na námi požadovaný čas. Pak se pozorně podívejte na oba obrázky. A co že na nich vlastně je?

Na obou obrázcích jsou senioři. Přesněji řečeno babička a dědeček. Babička má na sobě dlouhé fialové šaty a červené boty a dědeček je oblečený v tmavě modrém svetru s nažloutlým vzorem a šedých kalhotách. Na nohou má černé boty a v levé ruce drží hůl.

Vidíte rozdíly?

Zdá se, že oba senioři na někoho mávají. Možná čekají na příjezd svých blízkých nebo jen během procházky potkali souseda. Někde uprostřed těchto obrázků je však ukrytá výzva, která čeká na vaše odhalení. Najít ji ale rozhodně nebude snadné.

Najdi rozdíly na těchto obrázcích:

Vaším úkolem je na obrázcích důchodců najít 3 důležité rozdíly, které oba výjevy odlišují. Rozdíly na obrázcích skutečně jsou. Jen jsou dobře schované. Zároveň ale ne tak, abyste je nemohli najít.

V okamžiku, kdy se časovač vašich hodinek zastaví, zastavte se spolu s ním. Pokud jste rozdíly na obrázcích seniorů objevili, pak vám patří veliká gratulace. Patříte mezi jedince, kteří přemýšlí rychle a všímají si každého detailu.

Tuto vlastnost jistě využijete i v jiných oblastech svého života, ne pouze při řešení hádanek a testů. Pokud ale stále nevíte, kde se rozdíly nachází, nezoufejte. My to víme a jsme připravění vám to říct.

První rozdíly vidíme na holi, o kterou se dědeček opírá. Ta nemá na druhém obrázku viditelné zaoblené zakončení, zatímco na obrázku 1 ho má. Druhý rozdíl je také u dědečka. Jak vidíte, ze svetru mu vykukuje límeček košile.

Na obrázku 2 ale chybí druhá část límečku, která je na obrázku č. 1 dobře viditelná. Poslední rozdíl pak najdete u babičky. Přesněji řečeno v jejích vlasech. Zaměřte se na pravé ucho babičky a všimněte si, že vlasy před ním jsou na obrázku 2 delší, než na obrázku č. 1.

