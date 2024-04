Jak jste na tom s postřehem a smyslem pro detail? Pokud si myslíte, že dobře, pak si vyzkoušejte náš test. V něm je potřeba mezi stromy nalézt siluetu muže. Do 8 vteřin to ale zvládne jen génius.

Síla optických iluzí

Optické iluze nejsou jen zábavnou kratochvílí. Jsou především způsobem, jak procvičit mozek a zlepšit své kognitivní schopnosti.

Často platí, že abychom optický klam rozlouskli, musíme vidět víc, než je na první pohled viditelné. Nesmí nám chybět smysl pro detail, ani bystré pozorovací schopnosti.

Pokud stále váháte, jak na tom se svým postřehem jste, vyzkoušejte si náš test. Zprvu jednoduchý obrázek skrývá víc, než si myslíte. Ukrývá se v něm silueta muže, která čeká na své objevení.

Troufnete si na to? Pokud jste hráči a máte rádi výzvy, nastavte si časovač svých hodinek na pouhých 8 vteřin. Víc nemáte. Pokud to ale v požadovaném čase dáte, zařadíte se mezi génie. Jen ti totiž hádance přijdou na kloub.

Optické iluze jsou mysl ohromující hádanky, které nás matou. To je také jejich hlavním úkolem. Nabídnout nám realitu, kterou chtějí.

Přesto se musíme snažit kousek po kousku obrázek rozpitvat, abychom našli, co je potřeba. Skrytého muže, který – ač se to nemusí zdát– na obrázku skutečně je. Už ho vidíte?

Silueta muže

Jste připravení vydat se na cestu, kde letmý pohled rozhodně nebude stačit? Pokud ano, pak hurá do práce. Času máte skutečně málo.

Zdroj: Youtube

Projděte si soustředěně každičký detail obrázku. Nevynechejte jednu jedinou větev, jeden jediný růžek. To všechno jsou místa, kde se mohou nacházet potřebné indicie.

Obecně platí, že optické iluze vedou nejen k lepšímu poznání nás samých, ale především ke zlepšení kognitivních schopností. Zvítězí v nich jen ta nejbystřejší a nejrychlejší hlava.

Tato a jí podobné vizuální podívané jsou branami k pochopení složitosti našeho vnímání. Laicky řečeno to, co vidí jeden, druhý vůbec zaznamenat nemusí. Přesto jde o to na obrázku spatřit, co tam je.

Kreativita, prostorové uvažování a smysl pro detail, všechny tyto vlastnosti se vám jistě budou hodit. Navíc jsou to vlastnosti, které se podle odborníků pojí s vyšším IQ.

Pokud jste hádanku rozluštili a muže spatřili, pak vám gratulujeme. Pokud se vám to ale nepovedlo, rozhodně nepropadejte panice. My vám řešení ukážeme.

Najdete ho na obrázku níže. Silueta muže se nachází mezi stromy. Jeho hlava je v listí, bradu má opřenou o hlavu ptáka sedícího na jedné z větví a tělu mu pak tvoří větve a kmeny stromů. Bylo to těžké?

close info Pinterest zoom_in Řešení hádanky

Zdroje: www.thesun.co.uk, timesofindia.indiatimes.com, www.jagranjosh.com