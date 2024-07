Demence a Alzheimerova choroba jsou nebezpečím pro každého z nás. Dobrou zprávou zůstává, že lze těmto onemocněním předcházet. Jedním ze způsobů, jak se degenerativním chorobám bránit, jsou hádanky a testy. Najdete na obrázku správný stín?

Test na procvičení mozku

Alzheimerova choroba postihuje až 44 miliónů světové populace. Jde o onemocnění, které začíná zcela nenápadně a na které zatím neexistuje žádný lék. Rozpoznat ho v první fázi nemusí být snadné, přesto, pokud se budete soustředit, toto onemocnění poznáte.

Alzheimerova choroba může v ve své rané fázi projevit klasickým zapomínáním. Najednou si nemůžete vzpomenout, kde jste nechali klíče nebo v kolik hodin jste měli vyzvednout dítě z tréninku. Postupné zapomínání běžných denních úkonů však rychle může přejít do stádia, kdy postižený neví, kde se nachází a jak se má vrátit zpět domů.

Je zcela ochromený a dezorientovaný. Člověk postižený Alzheimerem může být také roztržitý. Může si například uvařit oběd a zapomenout, že vařil.

Alzheimerova choroba se může projevit také problémy s řečí. Najít správné slovo nebo slovní spojení může být pro pacienty trpící touto formou demence skutečným oříškem.

Není překvapením, kdy lidé trpící Alzheimerem často mluví nesystematicky a v jejich vyjadřování lze zaznamenat velkou řadu nesrovnalostí. Lidé trpící Alzheimerem se mohou ztratit na ulici, kde vyrůstali a nebýt schopní si vzpomenout, kde se nachází.

Správný stín

Lidé postižení Alzheimerovou chorobou mohou ztrácet schopnost myslet racionálně. Mohou zapomenout na dítě ve školce nebo jej nechat bezprizorně na hřišti a odejít.

Najdete správný stín dítěte?

Ačkoliv jsou tito jedinci ke konci svého života zcela odkázaní na pomoc bližních, na svém počátku si pomalu se rozvíjejícího Alzheimera uvědomují. Pocity viny, neschopnosti a výčitek, že jsou neschopní, u nich nejsou ničím nevšedním. K fyzickému chřadnutí se tak často přidá špatný psychický stav, jako jsou deprese a úzkost.

Abyste degenerativním chorobám účinně předcházeli, je nutné na svém mentálním zdraví neustále pracovat. Nutit mozek za každou cenu zůstat aktivní a hledat stále nové podněty k zamyšlení. K tomu byste neměli zapomínat na zdravý životní styl, který zahrnuje zdravou stravu a dostatek pohybu.

Nápomocné vám v tomto směru mohou být také mentální mozková cvičení, která nejsou jen zábavnou kratochvílí, ale také skvělým tréninkem pro mozek a mozkové závity.

Jedno takové cvičení vám přinášíme i my. Na zdánlivě jednoduchém obrázku koně a kozy je potřeba najít stín, kterým jim odpovídá. Zvládnout to musíte v časovém limitu pouhých 6 vteřin. Zvládnete to?

V okamžiku, kdy vám vyprší čas, přestaňte hledat. Pokud stále nevíte, jaký stín je ten správný, pak se podívejte na obrázek níže. Tam je správný stín označený červeným kroužkem. Už ho vidíte?

