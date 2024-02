Pokud jde o měření zdraví srdce, typická cesta často zahrnuje nákladné testy a konzultace s lékaři. Nedávná studie, na kterou upozornila Evropská kardiologická společnost, však odhalila jednoduchou metodu hodnocení zdraví srdce.

Zdraví srdce

Studie, kterou vedl Dr. Jesus Peteiro z univerzitní nemocnice A Coruna ve Španělsku, se zaměřila na 165 pacientů s podezřením na ischemickou chorobu srdeční. Tito pacienti vykazovali příznaky, jako je bolest na hrudi nebo dušnost při cvičení.

Účastníci studie podstoupili speciální test, který zahrnoval chůzi nebo běh na běžeckém pásu, aby se změřila kapacita cvičení v MET (MET je jednotka vyjadřující energetickou náročnost aktivity).

Metabolický ekvivalent neboli MET je měřítkem spotřeby energie u člověka. Jeden metabolický ekvivalent (1 MET) odpovídá spotřebě energie v klidu (bez pohybu) – což je přibližně 1 kcal na 1 kg tělesné hmotnosti za 1 hodinu u mužů, nebo 0,9 kcal na 1 kg tělesné hmotnosti za 1 hodinu u žen.

Po testu na běžeckém pásu si účastníci odpočinuli a poté absolvovali druhou část testu, kterou byl výstup do schodů. Úkolem bylo vystoupat do čtyř pater schodů, celkem 60 schodů. Pacienti nesměli během testu běžet ani se zastavit a jejich časy byly zaznamenané.

Výsledky byly zarážející. Účastníci, kteří dokončili výstup do schodů za méně než 45 sekund, dosáhli více než 9-10 MET, což je úroveň spojená s nízkou úmrtností. Naopak ti, kterým to trvalo 1,5 minuty nebo déle, vynaložili méně než 8 MET, což znamená vyšší riziko úmrtí.

Studie navíc odhalila souvislost mezi výkonem při výstupu do schodů a poruchami srdeční činnosti. U účastníků, kteří test dokončili za více než 1,5 minuty, byla zjištěná vyšší míra abnormálních srdečních funkcí ve srovnání s těmi, kteří test dokončili za méně než 45 sekund.

Dr. Peteiro zdůraznil, že tato korelace mezi dobou šplhání do schodů a výkonností by mohla být použitelná také u běžné populace. To by poskytlo dostupnou metodu pro hodnocení zdraví srdce.

Otestujte se

Jak se ale na takový test připravit? Než se pokusíte o jakýkoli program fyzické aktivity nebo test cvičení, je nezbytné zvážit možná rizika. Je třeba vzít v úvahu faktory, jako je věk, výskyt srdečních onemocnění v rodině, kuřácké návyky a obezita.

Jak účinně předcházet infarktu:

Zdroj: Youtube

Doporučuje se konzultace s lékařem, zejména u osob se stávajícími zdravotními problémy. U osob, které jsou považované za vhodné pro absolvování testu chůze do schodů, je třeba dodržovat preventivní opatření.

Doporučuje se zahřívací cvičení a účastníci by měli okamžitě přestat, pokud pocítí závratě, bolest na hrudi, dušnost nebo abnormální srdeční frekvenci.

Domácí test odhalující zdraví našeho srdce spočívá v chůzi do schodů. Jde o to zdolat 4 poschodí najednou. Schodový test je jednoduchým způsobem, jak si zkontroloval zdraví srdce. Pokud vám zdolání čtyř poschodí trvá více než minutu a půl, váš zdravotní stav není optimální.

V případě, že je zdoláte za méně než 60 vteřin, je zdraví vašeho srdce ve výborné kondici. Pokud není test chůze po schodech proveditelný z důvodu zranění nebo problémů s dostupností, lze zvážit alternativní cvičební testy, jako je Cooperův 12 minutový test. Cooperův test je test fyzické zdatnosti jedince, při kterém se měří vzdálenost, kterou člověk uběhne za rovných 12 minut. Navrhl jej v roce 1968 Kenneth H. Cooper pro účely armády Spojených států amerických.

Ačkoli nelze plně předcházet srdečním onemocněním, existují proaktivní kroky, které mohou jednotlivci podniknout, aby sledovali a zlepšovali zdraví svého srdce. Jednoduchá opatření, jako je pravidelná fyzická aktivita, vyvážená strava a pravidelné hodnocení zdraví srdce, mohou výrazně snížit riziko srdečních onemocnění a zlepšit celkovou pohodu.

