Přemýšleli jste někdy nad tím, jak dobrý máte postřeh? Pokud ne a rádi byste to věděli, pak si můžete zkusit náš test. Najdete na obrázcích kačeny s káčátky tři rozdíly?

Lidé se superpostřehem

Mentální zdraví by pro každého z nás mělo být naprostou prioritou. Jen vitální mozek je schopný zajistit dlouhý a spokojený život.

K tomu, aby mozek fungoval, jak má, je nutná prevence. Patří sem zejména zdravý životní styl, tj. zdravá strava a pravidelný pohyb, ale také vyhýbání se rizikovým faktorům.

Mezi ně patří zejména kouření a alkohol. Dalším rizikovým faktorem, který se může neblaze podepsat na mentálním zdraví každého člověka, je nečinnost mozku.

Pokud mozek necháme chřadnout a nebudeme ho pravidelně zatěžovat a nutit přemýšlet, máme velkou šanci demencí onemocnět.

Nenechte se však mýlit. Opravdu nestačí každý večer luštit ty stejné křížovky nebo se stále dokola bavit u stejného hlavolamu. Podle odborníků musíte mentální aktivity, potřebné pro vitalitu mozku, neustále ztěžovat.

Najdete rozdíly?

Je to jediná možná cesta, jak donutit mozek pracovat, jak je potřeba. Pohlídat byste si měli také zdraví svých cév. Co je dobré pro cévy, podporuje zdraví mozku.

Kolik kačen vidíte na obrázku?

Zdroj: Youtube

Dále je potřeba pravidelně docházet na preventivní kontroly a zamezit případné ztrátě sluchu nebo zraku či prodělat poranění hlavy.

To vše může ke vzniku demence neblaze přispívat. Na co dalšího bychom si měli dát pozor? Rozhodně na to, abychom se neizolovali od lidí.

Dostatečný sociální kontakt nás nutí komunikovat a neustále přemýšlet. Díky němu máme možnost setkat se s lidmi, kteří nás inspirují a dále rozvíjí naše vědomosti.

Pokud vám na vašem mentální zdraví skutečně záleží, něco pro vás máme. Přinášíme vám jedinečný test, díky kterému zapojíte všechny mozkové závity. Máte na to ale omezený čas.

Je nutné, abyste mezi obrázky kačeny s káčátky objevili 3 rozdíly, které oba obrázky odlišují. Dáte to? Pokud to zvládnete v námi požadovaném časovém limitu, máte superpostřeh. Pokud ne, podívejte se na obrázek níže, kde máte všechny rozdíly vyznačené červeným kroužkem.

close info Pinterest zoom_in Vidíte je?

