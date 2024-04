Odborníci se shodují, že mozek je třeba neustále trénovat. Jen tak si zajistíme jeho zdraví a vitalitu an dlouhé roky dopředu. Pokud i vy rádi zkoušíte své mozkové závity, máme por vás poměrně záludný test. Do 5 vteřin ho ale rozluští jen lidé s IQ nad 130.

Důmyslná výzva

Pokud máte rádi výzvy, při kterých se vám takříkajíc kouří z hlavy, můžete si vyzkoušet tu naši. Ta vám hlavu doslova zamotá.

Díky ní ale můžete prověřit nejen svou vizuální bystrost, ale také schopnost pracovat pod náporem času. O ten tady skutečně jde. Představujeme vám hlavolam tak složitý, že ho s přesností zvládnou jen 2 % vysoce nadaných jedinců s IQ nad 130.

Právě ti jsou schopní rozluštit tuto hádanku za pouhých 5 vteřin, což je podle odborníků skutečnou raritou.

Zadívejte se po dobu 1 minuty na náš obrázek a následně zkuste co nejrychleji odpovědět, kolik je podle vás na obrázku trojúhelníků?

Obrázkové hádanky nejsou jen pouhou hrou, která nás má zabavit ve chvílích, kdy se nudíme. Jde o jedinečný způsob, jak rychle a zřetelně prověřit naše kognitivní schopnosti a zjistit, jak jsme na tom se svou inteligencí.

Ačkoliv se hádanka na první pohled zdá jednoduchá, v tomto případě zdání klame. Spočítat celkový počet trojúhelníků totiž není jen tak. Rozhodně ne za 5 vteřin.

Počet trojúhleníků

Na první pohled vidíte jednoduchý trojúhelník, protkaný dvěma svislými a třemi vodorovnými čarami. Právě ty ale dělí trojúhelník na další obrazce.

Cílem je spočítat, kolik přesně trojúhelníků je na obrázku celkem. Tato zkouška vyžaduje víc než jen matematickou zdatnost.

Budete potřebovat smysl pro detail, prostorové vnímání a samozřejmě byste měli rozumět geometrii. Pak k vyřešení hádanky vede dle odborníků jednoduchá cesta.

Nezapomeňte si však analytické myšlení a schopnost bryskně rozpoznávat obrazce. Nepodceňujme počáteční jednoduchost obrázku. Nejedná se o běžnou hádanku. Každý roh skrývá možnost, že se zde objeví nový trojúhelník.

Některé se skrývají důmyslně zamaskované v souhře čar a křivek. Je to zkouška postřehu, trpělivosti a vytrvalosti. Myslet je třeba i na to, že vás tlačí čas.

Některé se skrývají ve stínech, rafinovaně zamaskované v souhře čar a křivek. Je to zkouška postřehu, trpělivosti a vytrvalosti. Vyřešení testu by vám nemělo zabrat víc jak 10 vteřin. Nastavte si časovač svých hodinek a pusťte se do toho.

Patříte k těch s výjimečnou inteligencí nad 130? Pak jste jistě odhalili, že v obrázku je celkem 24 trojúhelníků. Pokud jste to zvládli do 5 vteřin, pak si zasloužíte naši gratulaci.

