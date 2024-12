Externí autor 2. 12. 2024 clock 3 minuty

Máte léta praxe za volantem? Myslíte si, že jste dobrý řidič? Pak vás možná překvapí, že i zkušení šoféři mohou selhat v některých zdánlivě jednoduchých dopravních situacích. Proto vám přinášíme test, který zaskočil i ostřílené motoristy. Zvládnete ho vy?

Představte si běžnou křižovatku, jakou potkáváte denně. Tři vozidla – osobní auto, náklaďák a autobus – se chystají projet. Zdá se to jednoduché, ale pozor! Tato situace ukázala, že mnoho řidičů má mezery ve znalosti pravidel silničního provozu.

Kdo má vlastně přednost?

Na obrázku vidíme křižovatku řízenou dopravními značkami upravujícími přednost v jízdě. Máme zde osobní automobil, nákladní vůz a autobus, který má značku Dej přednost v jízdě a musí tedy dát přednost ostatním dvěma vozidlům.

Osobní auto a nákladní vůz přijíždějí po hlavní silnici a mají přednost. Ale pozor, osobní auto odbočuje doleva, což znamená, že musí dát přednost nákladnímu vozu přijíždějícímu zprava. Zamotané? Pro mnoho řidičů ano!

Správné řešení, které překvapí

Pokud jste ještě nepřišli na správnou odpověď, zde je:

Jako první projede křižovatkou nákladní vůz, následuje osobní automobil a jako poslední autobus. Překvapilo vás to? Nejste sami!

Proč tomu tak je? Podle pravidel silničního provozu platí:

1. Vozidla na hlavní silnici mají přednost před vozidly na vedlejší.

2. Při odbočování vlevo musíte dát přednost protijedoucím vozidlům.

3. Při stejné úrovni přednosti platí pravidlo pravé ruky. To by ovšem platilo pouze v případě, že by nebyly na křižovatce značky předností.

close info scoalarutiera.ro zoom_in Které auto projede jako první?

Jak si zlepšit znalosti?

Je zřejmé, že i zkušení řidiči mohou mít mezery ve znalostech. Jak se tedy můžete zlepšit?

1. Pravidelné opakování

Nejlepší způsob, jak si udržet znalosti, je pravidelně si je osvěžovat. Můžete si například jednou za čas udělat online test z pravidel silničního provozu.

2. Sledujte změny v legislativě

Dopravní předpisy se docela často mění. Sledujte aktuální informace, abyste byli vždy v obraze.

3. Učte se z reálných situací

Při jízdě si všímejte různých dopravních situací a přemýšlejte, jak byste je řešili.

Nejčastější chyby řidičů

Křižovatky jsou místem, kde dochází k velkému množství dopravních nehod. Jaké jsou nejčastější chyby?

Nedání přednosti v jízdě

Mnoho řidičů špatně vyhodnotí, kdo má přednost, zejména na složitějších křižovatkách.

Špatné zařazení do jízdních pruhů

Někteří řidiči se zařadí do špatného pruhu, což může vést k nebezpečným situacím

Nedostatečné sledování okolí

Je důležité sledovat nejen vozidla, ale i chodce a cyklisty.

Zajímavosti o křižovatkách

Věděli jste, že...

… nejsložitější křižovatka na světě se nachází v čínském městě Čchung-čching? Má pět úrovní a 20 ramp.

… v některých zemích, jako je Británie nebo Austrálie, jsou běžné kruhové objezdy místo klasických křižovatek? Klidně je zde několik „kruháků“ v jednom.

… existují inteligentní křižovatky, které se přizpůsobují aktuální dopravní situaci?

Tak co, jak jste v testu dopadli vy? Ať už jste uspěli nebo ne, nezapomeňte, že na silnici je nejdůležitější opatrnost a ohleduplnost k ostatním účastníkům provozu. Tak bezpečnou cestu!

Zdroj: click.ro