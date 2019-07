Vrah, zloděj, pedofil: Symboly tetování ruských kriminálníků, často nedobrovolné

V ruských kriminálech se vězni rozeznávají podle složitého systému tetování. Každá čárka má svůj význam - zkušenému pozorovateli stačí pár sekund a na spoluvězni si přečte celou jeho kriminální "kariéru".

Velká část tetování je nedobrovolná…

Ruskými věznicemi prošlo jen v letech 1960-1980 asi 34 milionů osob. Přibližně 20 milionů z nich si z pobytu za mřížemi odneslo alespoň jedno tetování. Tradice vězeňské kérky je v Rusku obrovská, nesrovnatelná s čímkoliv podobným na celém světě. Tetování, která tam vznikají, jsou vlastně jedinečným systémem komunikace: každý obrázek má svůj význam, který pomáhá vězňům orientovat se v hierarchii. Navždy označuje vězně tím, jaké hříchy spáchal, jaké moci se domohl a co ho v kriminále potkalo.

Nejenže mají význam jednotlivé obrázky, navíc jsou ve vztahu s tím, na jaké části těla se objevují. Symbolicky označují příslušnost k určité skupině vězňů, gangu nebo klanu a symbolizují, jaký je daný vězeň ve skutečnosti člověk. Není divu, že řadu tetování získávají vězni nedobrovolně – například označování pedofilů je velice drsný obřad, při kterém by měl tetovaný pocítit od tetujícího co největší bolest. Tato trestná tetování se umísťují především na čelo vězně tak, aby se jich nemohl snadno znavit a současně byla všem co nejvíc na očích.

Tato urážlivá tetování obsahují často vulgární nápisy, v některých věznicích jimi bývají značení zločinci jiné národnosti, než je většina – často bývají v ruských věznicích oběťmi tohoto týrání Čečenci a Dagestánci. Za jedno z nejhorších znamení se pokládá tetování na čele, které popisuje, kdo vězně ve vězení znásilnil.

Naprostá většina tetování pořízených v ruských věznicích má typicky namodralou barvu a je mírně „rozpitá“.Za to může nedostatek kvalitních nástrojů – přece jen dát vězňům ostré nástroje není úplně nejlepší nápad. Materiál na tetovací směs se získává nejčastěji tak, že se zapálí špička boty a popel z ní se smíchá s lidskou močí. Do kůže se pak vbodává přiostřenou kytarovou strunou připevněnou na elektrickém holícím strojku. Celá procedura není rozhodně nic příjemného…

Tetování se dají samozřejmě i odstranit – není to však nic snadného ani bezbolestného. Nejčastěji se k tomu používá kyselina, která ho odstraní z vrchní částí kůže. V dobách Sovětského svazu byla násilím odstraňována i tetování s politickým podtextem. Měli to na práci armádní chirurgové a podle více zdrojů se prakticky vždy jednalo o operace s trvalými, někdy fatálními, následky.

Co znamenají tetování na různých částech těla ruského vězně:

Na hřbetu ruky nebo prstů se nejčastěji objevuje křestní jméno vězně, psané samozřejmě v azbuce. V tomto případě je to Vasja. Symboly vytetované na různých prstech mají vždy vlastní význam. Například na prvním prstu je to: "V životě se spoléhej vždy jen sám na sebe.", tři lebky na třetím prstu zase znamenají, že tento muž je trojnásobným vrahem.

Na hrudníku, zádech a někdy i na pažích se často objevují tetování hradů, kostelů i zámků. Počet věží u těchto staveb nejčastěji znamená počet roků, které si daný vězeň prožil za mřížemi. Občas ale také mohou symbolizovat, kolikrát byl muž odsouzen. Nápis "Kostel je dům Boha" pod obrazem kostela má přenesený význam - ve skutečnosti znamená "Vězení je domovem zloděje.

Vnitřní strana paže je díky své délce ideálním místem, kde se mohou objevovat osobní poselství vězně, jeho krédo, zkrácený popis jeho života nebo nějaký citát jeho oblíbeného autora nebo kamaráda. V případě tohoto vězně se jedná o nápis: "Nezáleží mi na sovětských zákonech, protože dodržuji jen pravidla, která si tvořím uvnitř své mysli." Mezi nejoblíbenějšími nápisy vyniká: "Moje matka mě naučila krást v průmyslových zónách."

Když u někoho na ulici uvidíte tetování na čele v podobě ostnatého drátu, raději se hodně rychle dostaňte co nejdál. A kdyby vás takový člověk nedejbože přepadl, dejte mu veškerou hotovost a děkujte, že jste takové setkání přežili. Správně by totiž tento zločinec vůbec neměl být na svobodě. Ostnatý drát má upomínat na Kristovu trnovou korunu. Je to symbol doživotního trestu, ke kterému byl vězeň odsouzen.

Kříž představuje ve vězeňském tetovacím slangu rovnou několik různých symbolů. Jednak může znamenat, že je vězeň věřící, to však bývá spíš kříž pravoslavný. Klasický katolický kříž znamená spíš symbol podřízenosti, otroctví a submisivity. Dost často se tento vytetovaný obraz objevuje na těle vězně nedobrovolně…

Obraz kočky na noze neznamená, že by tento vězeň upřednostňoval jako domácí miláčky kočkovité šelmy. Kočka znamená ve většině zločineckých žargonů celého světa zloděje. Stejně jako kočka musí být zloděj obratný a měl by mít devět životů. Angličtina třeba používá výraz "cat-burglar" jako označení pro lupiče. Pokud je na vězni vytetovaná jen jediná kočka, pak se jedná o zločince, který "pracoval" jako jedinec, je-li koček víc, pak to byl příslušník většího gangu. Poněkud odlišný význam má obrázek tehdy, je-li na něm zobrazená jen kočičí hlava - pak se jedná o člověka, na kterého je dobré dát si pořádný pozor…

Význam vytetovaných okovů kolem kotníků je poměrně jasný - označují, že si tento člověk prošel vězením. Zvonek na nich znamená, že jde o důležitého vězně; kdysi se těmto prominentům na pouta zvonečky upevňovaly, aby stráž mohla lépe poznat, kde zrovna vězeň je…

Složitější je vysvětlení hvězd. U těch se musí počítat jejich cípy - každý znamená jeden rok, který si člověk odsloužil za mřížemi.

Tetováním bývají pokrytá i těla ruských vězeňkyň. Obrázků sice bývá méně, ale používají stejnou symboliku jako na mužských tělech. Velmi typicky ženským tetováním je hejno ptáků (nejčastěji racků), vznášejících se nad Sluncem, které vychází nad mořem. Má samozřejmě také symbolický význam: "Narodila jsem se svobodná a měl bych být svobodná i v budoucnosti…"¨

Mezi ruskými vězni jsou nesmírně oblíbené jakékoliv náboženské motivy - a to i mezi těmi, kteří o víru a Boha příliš zájem neprojevují. Obrazy madonek, ikon a svatých se spíše hlásí k tradici svého ruského původu, než k tomu, že by šly životem ve stopách Ježíše Krista. Stejně často jako Ježíš se ze stejného důvodu na tělech vězňů objevují obrazy Kremlu nebo různých ruských nebo sovětských politiků. Svého času byl velice oblíbený Boris Jelcin, od něhož si vězni slibovali amnestii.

FOTO: Englishrussia.com