Země pod povrchem skrývá další starou planetu. Theia pomohla vzniku života

Měsíc je vzpomínkou na dávný střet dvou těles

Před 4,5 miliardami let do naší Země narazila prastará protoplaneta pojmenovaná Theia. Nový výzkum naznačuje, že její pozůstatky se nacházejí pod povrchem, hluboko v zemském plášti.

Theia byla velká přibližně jako Mars, když se střetla s mladou, částečně roztavenou Zemí. Masivní kolize z obou planet vyvrhla oblaka plynu, magmatu a chemikálií. Z tohoto materiálu se vytvořil prstenec, jež se nakonec zformoval do podoby Měsíce. Tak vysvětluje vznik našeho souputníka Teorie velkého impaktu. Nová studie badatelů z Arizona State University navíc naznačuje, že dva velké kusy Theiy se doslova zakously do zemského pláště.

Shluky kamení a kovu, označované jako Large Low Shear Velocity Provinces (LLSVP), mají být zhruba 1000 kilometrů vysoké a 2000-3000 kilometrů široké. Nacházet by se měly na dně zemského pláště pod Afrikou a Tichým oceánem.

Theia a Země

Bloky bývale Theiy byly objeveny díky seismickým vlnám, které se při průchodu vrstev hornin náhle zpomalily. To naznačuje, že narazily na hustší a chemicky odlišné prostředí. „Dalo by se říci, že jde o největší pohřbené meteority," řekl geochemik Qian Yuan na Lunar and Planetary Science Conference.

Simulace ukázaly, že kusy Theiy zabírají 3 až 9 procent objemu pláště Země a její drobné zbytky tvoří až 15 procent zemské kůry. Ovlivňuje tak naše magnetické pole. Srážka s protoplanetou měla také přispět k tektonice, jež podporuje vulkanismus prospěšný pro vznik husté atmosféry.

Mimo jiné, i většina důležitých prvků na naší planetě pravděpodobně pochází z dávné kolize. Tvrdí to laboratorní výzkum Rice University ve Spojených státech publikovaný v odborném časopise Science Advances. Vědci nejprve experimentálně nasimulovali vesmírné prostředí a výsledky pak převedli do počítače. Díky tomu dokázali určit velikost a chemické složení planety, která do nás narazila.

Život na Zemi

Tým dospěl k závěru, že těkavé látky se na Zemi objevily po srážce s oběžnicí, jež měla jádro bohaté na síru. Taková měl být právě Theia. „V době formování naší Země se ve Sluneční soustavě pohybovalo několik protoplanet, které do sebe navzájem narážely," říká astronom Petr Scheirich. „Při jedné z nich vznikl náš Měsíc. Pravděpodobně však nebyla poslední."

Aby byla potvrzena hypotéza, že se masivní bloky bývalé Theiy pod zemským povrchem nacházejí a mají předpokládané složení, měly by se porovnat kusy hornin vyvržené samojskými a islandskými sopkami s materiálem z velkého impaktního kráteru na jižním pólu Měsíce. Ten by měl pozůstatky prastaré planety obsahovat.

