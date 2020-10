Nejkrutější dozorkyně Osvětimi T. Brandl: Vztek si vybíjela převážně na ženách

Foto: Wikimedia Commons, By Bundesarchiv, B 285 Bild-04413 / Stanislaw Mucha / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0

V letech 1942 - 1944 se v polském koncentračním táboře Osvětim sešlo hned několik sadistických dozorkyň. Mezi nimi byla i Therese Brandl, která mučila dokonce i bezbranné děti. Na slovo poslouchala svou sadistickou vedoucí Marii Mandel a s chutí přihlížela krutým selekcím do plynových komor.

Therese Brandl se narodila v roce 1902 v Bavorsku. Když jí bylo 38 let, jako začínající dozorkyně nastoupila do koncentračního tábora v Ravensbrücku, kde prošla nutným výcvikem pro nováčky. Učila ji sama Maria Mandel, která byla později považována za jednu z nejsadističtějších dozorkyň v Osvětimi. Therese se o tři roky později přidala k NSDAP.

V roce 1942 byla převezena do Osvětimi, kde nejprve pracovala ve skladu oblečení, konkrétně měla na starosti obuv. Vězni, kteří pod ní pracovali, si často stěžovali, že s nimi zacházela velmi hrubě. Údajně je bila a vulgárně jim nadávala.

Brandl se svými sadistickými projevy podobala již zmíněné Marii Mandel, která se stala její nadřízenou i v Osvětimi. Tuto krutou dozorkyni všechny její svěřenkyně následovaly a horlivě realizovaly všechny její příkazy zaměřené na týrání a zabíjení vězenkyň. Na její pokyn Brandl vězně bezdůvodně bila a všemožně je ponižovala. Často se snažila najít jakýkoliv důvod, aby je mohla obvinit z různých trestných činů a poté je potrestat přísnými táborovými tresty. Všem ženským dozorkyním včetně Brandl se tak vězni snažili vyhýbat.

Zdroj: Profimedia.CZ

Po čase se Therese vyšvihla do pozice strážce tzv. Erstaufseherin. Celou dobu pracovala po boku Margot Dreschel a Irmy Grese. Podílela se na selekci vězňů do plynových komor. V roce 1943 dokonce za své chování získala říšskou medaili, Záslužný kříž války. Slitování neměla ani s dětmi. Jeden z chlapců, Andreas Larinciakos, který hrůzy tábora přežil, vypověděl, že jednoho chladného rána v listopadu 1944, když při počítání malých vězňů někdo chyběl, nechaly je Madel a Brandl stát venku v mraze od jedné hodiny ráno až do poledne.

S blížícím se koncem války byly obě dozorkyně převezeny do tábora Mühldorf u Dachau. Tam Brandl nějaký čas pracovala jako domovnice. V dubnu 1945 z tábora uprchla a o čtyři měsíce později ji zatkla americká armáda. Následně byla poslána do internačního tábora k výslechu a poté byla předána polským úřadům.

V srpnu roku 1947 byla společně s Marií Mandel, Louisou Danze a dalšími osvětimskými dozorkyněmi postavena před soud. Zajímavým faktem je, že při pobytu ve vězení pobývala v sousední cele jejich bývalá oběť, Stanisława Rachwałowá. Ta měla se svými bývalými dozorkyněmi společnou koupelnu. V prosinci 1947 stála Brandl před Nejvyšším národním soudem v Krakově. Byla obviněna ze selekcí do plynových komor a nelidského zacházení s vězni. Společně s dalšími 19 dozorkyněmi byla uznána vinnou za zločiny proti lidskosti. V lednu roku 1948 byla společně s ostatními bývalými kolegyněmi oběšena.